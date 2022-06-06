غارات اسرائيلية على دمشق

قالت مصادر اعلامية سورية ان طائرات اسرائيلية اغارت على ريف دمشق واعلنت ان الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان

كما تحدث التقارير الرسمية في دمشق عن تصدى للصواريخ المعادية فوق المنطقة الجنوبية السورية واشارت الى ان القوات الجوية اسقطت غالبية الصواريخ المهاجمة

قناة كان العبرية افادت ان الدفاعات الجوية السورية تمكنت من اعتراض 6 صواريخ إسرائيلية على الأقل في ريف دمشق.

وقال ناطق عسكري سوري انه في الساعة 23:18 نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب دمشق

واوضح ان "وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ العدوان واسقطت معظمها واقنصرت الخسائر على الماديات"



المرصد السوري لحقوق الإنسان اكد إن الهجوم الإسرائيلي استهدف منطقة الكسوة جنوب غرب دمشق، وتتواجد فيها عناصر موالية لإيران، حيث تعرضت المنطقة لهجوم أكثر من مرة في السنوات الأخيرة.