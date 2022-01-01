غارات اسرائيلية على غزة

اقدمت طائرات اسرائيلية على شن غارات عنيفة على مواقع للفصائل الفلسطينية بعدة صواريخ على مرحلتين غرب خانيونس جنوب القطاع، ورصدت مصادر اعلامية تحليق لطائرات الإستطلاع بشكل كثيف في أجواء متفرقة مع تحليق للمروحي في المناطق الحدودية بشكل ثابت ومن ثم دخول لطيران الحربي الأجواء وقالت ان العدد طائرتين من الشمال بإتجاه الجنوب.

وقال موقع "بيتخون شوتيف" العبري: إن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت موقًا يتبع لحركة حماس غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

واعلن سلاح الجو الإسرائيلي انه استهدف بأكثر من 10 غارات موقعاً لحماس في خانيونس جنوب قطاع غزة.

اسرائيل ترد على اطلاق صواريخ قباله تل ابيب

ومساء السبت أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية قررت الرد على إطلاق الصاروخين من قطاع غزة باتجاه سواحل غوش دان في تل أبيب الكبرى.

وقالت مصادر إسرائيلية إن العملية ستنحصر في إطار الرد لعدم الإنجرار إلى عملية أوسع.

ونقلت قناة "ريشت كان" العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي، أن ما جرى يعتبر حادثا خطيرا يحتم الرد.

وصرح المصدر بأن تل أبيب لا يمكن أن تقبل بسياسة "البرق" في إشارة منه لما يقال حول أن الصاروخين أطلقا بسبب الأحوال الجوية كما جرى في العامين الأخيرين.

#غزة_الأن

فيديو : لحظة إطلاق الصواريخ من غزة تجاه مدينة تل أبيب المحتلة في بداية 2022 pic.twitter.com/9r04h810nz — عصام (@Q1Ud8iCqzNOuDkr) January 1, 2022

المقاومة تتصدى للعدوان الاسرائيلي

وافادت تقارير من غزة ان المضادات الأرضية التابعة للمقاومة اطلقت نيرانها بشكل كثيف تجاه طائرات الاحتلال الحربية وافادت انها اجبرتها على مغادرة أجواء خانيونس.

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