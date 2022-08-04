قتلى في انفجار بولاية نبراسكا الأميركية

قالت وسائل اعلام ان عددا لا يزال غير محدد من القتلى سقطوا الخميس، في انفجار وقع بمدينة لوريل شمال شرقي ولاية نبراسكا الاميركية.

وبحسب وكالة اسوشييتد برس، فقد عثرت السلطات في وقت مبكر من صباح الخميس، على عدة قتلى في منزلين بمدينة لوريل كانت اندلعت فيهما النيران.

واكدت الشرطة من جانبها وقوع عدد غير محدد من القتلى عقب انفجار.

وقال شهود في لوريل انهم رأوا وسمعوا انفجارا نحو الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي.

وشوهد مسؤولون يرتدون بدلات واقية وهم يتجهون نحو مكان الحادث في وقت مبكر من صباح الخميس.

وفرضت سلطات الولاية طوقا أمنيا امتد لمحيط المنطقة؛ حيث أفاد الشهود بأنهم رأوا وسمعوا انفجارًا في الثالثة صباحا.

وقالت متحدثة باسم مكتب شرطة مقاطعة سيدار إنه ليس لديها "معلومات" بشأن الوفيات.

ولوريل هي موطن لأقل من 1000 شخص وتقع على بعد حوالي 161 كيلومترا شمال غرب أوماها.