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قتلى في هجوم مسلح على معبد يهودي في بنسلفانيا الاميركية

قتلى في هجوم مسلح على معبد يهودي في بنسلفانيا الاميركية
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