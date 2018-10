قتلى في هجوم مسلح على معبد يهودي في بنسلفانيا الاميركية

الانباء الاولية تفيد بسقوط 8 قتلى

قتل 8 اشخاص على الاقل في هجوم مسلح على معبد يهودي في ولاية بنسلفانيا الاميركية وافادت مصادر باستسلام القاتل

وقالت تقارير اعلامية متطابقة ان 3 من رجال الشرطة الاميركية اصيبوا في الهجوم واشارت الى ان المهاجم اميركي ابيض وقد استسلم بعد اصابته برصاص الشرطة

واعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتابع تطورات حادث إطلاق النار وافاد في تغريدة على "تويتر" أن "هناك عددا من القتلى على ما يبدو"، داعيا لإبداء الحذر.

وأعلنت الشرطة في مدينة بيتسبرغ أنها تتعامل مع حادث إطلاق نار بكنيس "شجرة الحياة" في منطقة سكويرل هيل في بيتسبرغ. ودعت الجميع للامتناع عن دخول المنطقة، مضيفة أنها ستنشر مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق.

ونشر صحفيون محليون صورا ولقطات فيديو من موقع الأحداث، تبين حضورا كثيفا للشرطة في المنطقة.

Pittsburg officials confirm three officer shot and there are the tower these inside the synagogue here in Squirrelhill #wpxi pic.twitter.com/sskkRm7ZAg — Stephen Banfield (@coachtvnews) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨

Scanner traffic says actors in custody and is wounded not confirmed #wpxi pic.twitter.com/g7Xcr0CfUA — Stephen Banfield (@coachtvnews) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨

I have just arrived on scene on Murray Avenue heavy heavy police presence armed swat along with emergency personnel #wpxi pic.twitter.com/IszDhILV78 — Stephen Banfield (@coachtvnews) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨