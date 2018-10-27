قتلى في هجوم مسلح على معبد يهودي في بنسلفانيا الاميركية
قتل 8 اشخاص على الاقل في هجوم مسلح على معبد يهودي في ولاية بنسلفانيا الاميركية وافادت مصادر باستسلام القاتل
وقالت تقارير اعلامية متطابقة ان 3 من رجال الشرطة الاميركية اصيبوا في الهجوم واشارت الى ان المهاجم اميركي ابيض وقد استسلم بعد اصابته برصاص الشرطة
واعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتابع تطورات حادث إطلاق النار وافاد في تغريدة على "تويتر" أن "هناك عددا من القتلى على ما يبدو"، داعيا لإبداء الحذر.
ونشر صحفيون محليون صورا ولقطات فيديو من موقع الأحداث، تبين حضورا كثيفا للشرطة في المنطقة.
Pittsburg officials confirm three officer shot and there are the tower these inside the synagogue here in Squirrelhill #wpxi pic.twitter.com/sskkRm7ZAg— Stephen Banfield (@coachtvnews) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨
Scanner traffic says actors in custody and is wounded not confirmed #wpxi pic.twitter.com/g7Xcr0CfUA— Stephen Banfield (@coachtvnews) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨
I have just arrived on scene on Murray Avenue heavy heavy police presence armed swat along with emergency personnel #wpxi pic.twitter.com/IszDhILV78— Stephen Banfield (@coachtvnews) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨
#BreakingNews Reports of an active shooter in a synagogue in Squirrel Hill. Huge police presence pic.twitter.com/vodOAuEBsu— Lori Houy (@WPXI_Lori) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨
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