عاجل: قتيلان في سقوط صواريخ روسية على بولندا

قالت مصادر اعلامية غربية ان الحكومة البولندية تعقد اجتماعا طارئا وعاجل بعد سقوط الصواريخ الروسية، ومقتل شخصين احدهما اسرائيلي، وعلى الفور طالبت وارسو بتفعيل المادة الخامسة للناتو .

روسيا تنفي قصف بولندا

وروسيا إنه لم يتم تنفيذ ضربات بالأسلحة الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية / البولندية، وصباح اليوم تحدثت تقارير عن قصف روسي لمناطق اوكرانيا محاذية من بولندا وقالت "ضربت بعض الصواريخ لفيف في غرب أوكرانيا ، التي تبعد حوالي 50 ميلاً فقط عن الحدود البولندية".

وأطلقت موسكو عددًا كبيرًا من الصواريخ على أوكرانيا يوم الثلاثاء ، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن سبعة ملايين منزل.

فيما قدم وزير دفاع لاتفيا تعازيّه "الحارة لإخواننا أبناء الشعب البولندي" وقال وفق التقارير ان "النظام الروسي الإجرامي لا يضرب فقط في أوكرانيا، بل أيضًا ببولندا - على أراضي الناتو"

حسب التقارير فان الصاروخين الطائشين سقطا في قرية بولندية حدودية مع أوكرانيا

When you wake up from a power nap and see Poland, Russian missiles, and Article 5 with 2 dead trending. pic.twitter.com/W13hBi9iFw — monarch the great (@OneMonarchTwo) November 15, 2022

تهديدات اميركية بتفعيل المادة الخامسة للناتو

وفي مارس الماضي وبعد الهجوم الروسي على اوكرانيا ، هدد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، روسيا بالدفاع عن اراضي الناتو وقال في تصريحات "إنه إذا أطلقت روسيا "رصاصة واحدة" على أراضي بلد عضو في (الناتو)، فسيتم تفعيل المادة الخامسة من معاهدة الحلف، و"سيجنّد الناتو كل قوته للرد على ذلك".

BREAKING: A senior U.S. intelligence official says Russian missiles crossed into NATO member Poland, killing two people.



A Polish government spokesman did not immediately confirm the information, but said leaders were meeting on "crisis situation." https://t.co/W1hhjwa6ez — The Associated Press (@AP) November 15, 2022

ما هي المادة الخامسة للناتو؟

تنص المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو على أن:

"أي هجوم، أو عدوان مسلح ضد طرف منهم (أطراف الناتو)، يعتبر عدواناً عليهم جميعاً، وبناء عليه، فإنهم متفقون على حق الدفاع الذاتي عن أنفسهم، المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بشكل فردي أو جماعي، وتقديم المساندة والعون للطرف أو الأطراف التي تتعرض للهجوم"، يكون "باتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية على الفور، بشكل فردي وبالتوافق مع الأطراف الأخرى، بما في ذلك استخدام قوة السلاح، لاستعادة والحفاظ على أمن منطقة شمال الأطلسي".