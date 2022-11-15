بعد قصف بولندا: ماهي المادة الخامسة لميثاق الناتو؟

بعد سقوط صاروخين روسيين على قرية حدودية بولندية مع اوكرانيا ومصرع شخصين على الاقل، جرى الحديث عن المادة الخامسة في ميثاق حلف شمال الاطلسي الناتو والذي كانت الولايات المتحدة قد هددت فيها روسيا بداية العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا

ويتبع حلف الناتو مبدأ الدفاع الجماعي ، مما يعني أن الهجوم على أحد الحلفاء يعتبر هجومًا على جميع الحلفاء.

تفعيل المادة الرابعة

واعلن المدير السابق للتخطيط في الناتو قال فابريس بوثير لشبكة سكاي نيوز إن أحد أعضاء الناتو الذي تعرض للهجوم يمكن أن "يطلق المادة الخامسة" ويدعو جميع الأعضاء الآخرين للمساعدة في الدفاع عنه. لكنه اكد "من السابق لأوانه القول ما إذا كان ما حدث في بولندا "هجومًا مقصودًا" أم أنه "خطأ في إطلاق صاروخ".

ومع ذلك ، قال إن هناك سببًا كافيًا لبدء المادة الرابعة ، والتي تتضمن اجتماع أعضاء الناتو في مقر الحلف لمناقشة التهديد المتصور "واتخاذ إجراءات ملموسة".

وأضاف بوثير أن هذه الإجراءات قد تشمل تعزيز الدفاعات الجوية لكل من بولندا وأوكرانيا. ووصف أوكرانيا بأنها "في الواقع خط الدفاع الأول للتحالف" وفق ما نقلت شبكة سكاي نيوز الاخبارية

لم تشارك بولندا في الصراع ، لكنها رحبت بملايين اللاجئين الأوكرانيين وأدانت الحرب على نطاق واسع.

المادة الخامسة لميثاق الناتو

وتنص المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو على أن: "أي هجوم، أو عدوان مسلح ضد طرف منهم (أطراف الناتو)، يعتبر عدواناً عليهم جميعاً، وبناء عليه، فإنهم متفقون على حق الدفاع الذاتي عن أنفسهم، المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بشكل فردي أو جماعي، وتقديم المساندة والعون للطرف أو الأطراف التي تتعرض للهجوم"، يكون "باتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية على الفور، بشكل فردي وبالتوافق مع الأطراف الأخرى، بما في ذلك استخدام قوة السلاح، لاستعادة والحفاظ على أمن منطقة شمال الأطلسي".

Russia attacking Poland and maybe starting WWIII trending lower than Taylor Swift fans mad Ticketmaster isn’t letting them buy presale is the funniest thing I’ve seen all day. pic.twitter.com/OvHXDDBJ3H — Alex Palmer (@HowDoIBeWhole) November 15, 2022

بعد ايام من الهجوم حذرت الولايات المتحدة على لسان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، روسيا بتفعيل المادة الخامسة من ميثاق الناتو واكد المسؤول الاميركي روسيا باستخدام الحلف لكامل قوته للرد على اي دولة من الحلف الغربي ان تعرضت لاي هجوم روسي وقال سوليفان "إذا أطلقت روسيا "رصاصة واحدة" على أراضي بلد عضو في (الناتو)، فسيتم تفعيل المادة الخامسة من معاهدة الحلف"

واليوم مع سقوط الصواريخ الروسية على بولندا العضو في الناتو فان وزارتي الخارجية والدفاع الاميركيتين اعادتا التهديد لموسكو بالدفاع عن دولة عضو في الحلف واعلنتا : "ان الولايات المتحدة ستدافع عن كل شبر من أراضي الناتو"