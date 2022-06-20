عاجل: لبنان يسجل اول اصابة بـ جدري القرود

اعلنت السلطات اللبنانية رسميا عن تسجل الاصابة الاولى في جدري القرود، وقالت وزارة الصحة اللبنانية ان المصابة سيدة ويتم التعامل معها وفق البروتوكول الصحي المتبع في هذه الحالات

واشار بيان صادر عن الصحة اللبنانية ان الحالة وافدة من الخارج وهي تتبع حاليا العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية، كما تتابع الوزارة تحديد ومتابعة المخالطين المقربين

ولم توضح المكان الذي جاءت منه الوافده

وذكرت وزارة الصحة العامة بأن مرض جدري القدرة ينتج من فيروس ينتقل إلى الإنسان، إما من الحيوان إلى الإنسان عبر الاحتكاك مع حيوانات مصابة (القوارض أو القردة) في البلدان المستوطن فيها الفيروس في الدول الإفريقية جنوب الصحراء (نيجيريا، جمهورية الكونغو الديموقراطية كينشاسا، الكامرون وجمهورية إفريقيا الوسطى...)، أو من إنسان إلى إنسان عبر التلامس المباشر مع الآفات الجلدية والرذاذ، العلاقات الجنسية أو بطريقة غير مباشرة عبر الأدوات الملوثة لا سيما ملاءات الأسرة".

وطلبت من العامة اتخاذ إجراءات الوقاية التالية: "التزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة، وعدم الاحتكاك مع الحيوانات في الدول االتي يستوطن فيها المرض وتجنب تناول لحوم الحيوانات البرية".

