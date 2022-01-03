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عاجل: ليبيا تحدد موعدا للانتخابات العامة

منشور 03 كانون الثّاني / يناير 2022 - 12:37
تهديد المفوضية للانتخابات
تهديد المفوضية للانتخابات

اعلن رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، عن يوم 24 يناير / كانون الثاني موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.

تهديد المفوضية للانتخابات

وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".

 

 

وأعلن أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة وأضاف: "كنت أتوقع من مجلس النواب إصدار بيان يدين الاعتداء، ولكن لم يحدث ولا حتى المجلس الرئاسي أدان محاولة الاقتحام ولا الحكومة".
وتابع قائلا: "المفوضية وجدت نفسها وحدها وبالتالي ليست لدينا لقوة للتعامل مع هؤلاء".

 

تاجيل الانتخابات

وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.

كلمات دالة:ليبيامفوضية الانتخابات الليبيةطرابلسحفترالقذافي

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