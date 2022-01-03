عاجل: ليبيا تحدد موعدا للانتخابات العامة

اعلن رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، عن يوم 24 يناير / كانون الثاني موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.

تهديد المفوضية للانتخابات

وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".

#عاجل| رئيس المفوضية: تم تحديد يوم 24 يناير موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانوناً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية#ليبيا pic.twitter.com/RQ90YnXG1x — ‎ليبيا أوبزرڤر - The Libya Observer (@lyobserver_ar) January 3, 2022

وأعلن أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة وأضاف: "كنت أتوقع من مجلس النواب إصدار بيان يدين الاعتداء، ولكن لم يحدث ولا حتى المجلس الرئاسي أدان محاولة الاقتحام ولا الحكومة".

وتابع قائلا: "المفوضية وجدت نفسها وحدها وبالتالي ليست لدينا لقوة للتعامل مع هؤلاء".

تاجيل الانتخابات

وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.