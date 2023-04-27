فشل محاولة اغتيال بوتين

نقل موقع والا العبري المختص بالشؤون الامنية عن فشل محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد قليل من تهديدات الرئيس الاوكراني فلادومير زيلينسكي بالايقاع بالرئيس الروسي .

موسكو تعلق على انباء محاولة اغتيال بوتين

وفي اول تعليق على تلك الانباء وصف المتحدث باسم الكرملين تلك الاخبار بالـ"التقارير الصفراء"، وقال المسؤول الروسي "لسنا على علم بهذه التقارير والمنشورات.. هناك العديد من التقارير والمنشورات الصفراء المختلفة"، منوها بعدم أهميتها.

تقارير اسرائيلية: طائرة حاولت قتل بوتين

وقال الموقع نقلا عن تقارير لم يحددها ان العملية تمت بواسطة طائرة اوكرانية بدون طيار ، وقال المصدر " حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكنها فشلت في ذلك"

وفيما لم تعلق روسيا على تلك الانباء سواءا بالنفي او التاكيد، الا ان الكرملين سخر مؤخرا من ادعاءات اوكرانية تحدثت عن وجود اشباه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحلون عبر وسائل الاعلام وفي اماكن التجمعات نيابة عنه، وان الشخصية الحقيقية للرئيس الروسي يختبئ في مكان محصن ضد الحرب الكيماوية

التقارير الغربية اعلنت في وثت سابق أن المخابرات الأوكرانية حاولت شن عملية لاغتيال الرئيس الروسي باستخدام طائرة بدون طيار كاميكازي.

وقالت الصحيفة ان المحاولة وقعت بعد ظهر يوم 23 أبريل، تم إطلاق طائرة من نوع UJ-22 (طائرة بدون طيار أوكرانية حديثة بمدى طيران يصل إلى 800 كيلومتر) في أوكرانيا، لكنها تحطمت.

آخر نشاط معلن لـ بوتين

في اخر نشاط سياسي معلن الرئيس الروسي يوم الخميس بثته وسائل اعلام روسية قالت ان الرئيس بوتين بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مستجدات الأزمة الأوكرانية وصفقة الحبوب، كما توجه أردوغان بالشكر لبوتين على مساهمة روسيا في إنشاء محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية.

زيلينسكي: مصير بوتين كمصير صدام

في الاثناء اكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاربعاء، ان نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيواجه في اوكرانيا نفس المصير الذي لقيه رئيس العراق الراحل صدام حسين في الكويت عام 1990، اي "الهزيمة".

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "العربية" ان اوكرانيا "ستنتصر" وبوتين سيخرج منها "مهزوما"، تماما كما خرج صدام حسين من الكويت على يد تحالف دولي قادته الولايات المتحدة.

وشدد الرئيس الاوكراني على ان اخراج القوات الروسية من بلاده لن يكون مهمة سهلة من دون دعم الحلفاء الغربيين، محذرا من انه في حال لم تصل الاسلحة الموعودة سريعا، فان "الانتصار سيتأخر".