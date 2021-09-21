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القبض على مسلح احتجز 3 رهائن في حافلة بالمانيا

منشور 21 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:10
اقدم رجل مسلح بسكين على احتجاز رهائن في حافلة ركاب جنوب ألمانيا.
اقدم رجل مسلح بسكين على احتجاز رهائن في حافلة ركاب جنوب ألمانيا.

اعتقلت الشرطة الألمانية، مساء امس الثلاثاء، رجل مسلح بسكين كان يحتجز 3 رهائن في حافلة ركاب جنوب ألمانيا.

وافادت شرطة دائرة فرانكونيا الوسطى التابعة لأرض بافاريا، عبر "تويتر": "تم التمكن من القبض على المجرم. ولم يتم بعد العثور على سلاحه. عمليات فحص الحافلة مستمرة".

وكانت تقارير ذكرت أن رجلا احتجز 3 أشخاص وهددهم بسكين في حافلة سياحية كانت تقوم برحلة من الخارج إثر وقوع خلاف داخلها، مضيفة أن باقي الموجودين تمكنوا من الخروج.

وأغلقت الشرطة الألمانية جانبا من طريق السيارات السريع "A9" قرب بلدة غريدينغ في أرض بافاريا، حيث وقع الحادث، كما تم إرسال قوات خاصة إلى المكان. 

 

 

 

 

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