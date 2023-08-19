عاجل.. مقتل مستوطنين بالرصاص جنوب نابلس (فيديو وصور)

قتل مستوطنان إسرائيليان، اليوم السبت، إثر هجوم بالرصاص في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأفادت إذاعة جيش الاحتلال أن الهجوم وقع عندما كان القتيلان في مغسلة سيارات في تلك البلدة، حيث تم استهدافهما بإطلاق نار من مركبة مسرعة.

بعد الهجوم ، أرسلت قوات الإحتلال تعزيزات عسكرية إلى منطقة حاجز حوارة، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترا عاليا.

ووفقًا للقناة العبرية 11، تشير المعلومات إلى أن الهجوم كان عملية فلسطينية مدبرة حدثت في حوارة، حيث تم إطلاق النار من مركبة مارة باتجاه إسرائيليين، وتمت العملية من مسافة قريبة.

وفيما يتعلق بتفاصيل الهجوم، فقد أفاد موقع "والا" نقلاً عن مسؤول أمني إسرائيلي بأن إطلاق النار كان دقيقًا جدًا ولم يكن واضحًا ما إذا كان الفاعل نزل من السيارة وأطلق النار، أم أطلق النار من داخل سيارة مسرعة تجاه المستوطنين في حوارة.