وزير الدفاع الاسرائيلي يلتقي بالرئيس الفلسطيني

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، عن لقاء ضم الرئيس محمود عباس بوزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس في رام الله مساء امس الثلاثاء.

حل سياسي وفق الشرعية الدولية

وأفاد الشيخ في تغريدة له عبر موقع التواصل تويتر، بأن الاجتماع تناول أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية، وكذلك الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، مضيفاً أن الاجتماع تناول العديد من القضايا الأمنية والإقتصادية والإنسانية.

التقى مساء اليوم السيد الرئيس محمود عباس بالوزير بني جانتس ، حيث تناول الاجتماع اهمية خلق افق سياسي يؤدي الى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدوليه، وكذلك الاوضاع الميدانيه المتوتره بسبب ممارسات المستوطنين ، وتناول الاجتماع العديد من القضايا الامنية والاقتصادية والانسانية. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) December 28, 2021

غانتس: تعزيز اللقاءات الثنانية

كما كشف مكتب غانتس، بعض تفاصيل اللقاء، وقال إنه كان في منزل وزير الجيش، في (روش هاعين)، وسط "إسرائيل"، في مستوطنة روش هاعين المتاخمة لبلدة كفرقاسم.

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن هذه الزيارة جرت بتنسيق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، وتطرّق عباس وغانتس خلالها إلى قضايا أمنية واقتصادية واستمر الاجتماع قرابة ساعتين ونصف.

غانتس تعزيز التنسيق ومحاربة الارهاب

ووفق مكتب غانتس فقد أبلغ وزير الجيش، الرئيس عباس أنه ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، مؤكداً على الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني ​​والحفاظ على الاستقرار الأمني ​​و"منع الإرهاب والعنف"، وفق تعبيره.

الاجتماع الثاني بين عباس وغانتس

يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه بين الرئيس عباس وغانتس، منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نفتالي بينت قبل نحو تسعة أشهر.

ونهاية آب الماضي التقى الرئيس الفلسطيني بوزير الدفاع الإسرائيلي في رام الله بالضفة الغربية، ونقلت التقارير عن المصدر القول إن الاجتماع جرى بموافقة سابقة من رئيس الحكومة بينيت، وغطى "قضايا روتينية بين المؤسسة الدفاعية والسلطة الفلسطينية".

وكتب غانتس على تويتر بعد الاجتماع "بحثنا الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية وغزة، واتفقنا على مواصلة التواصل بشأن القضايا التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع".

وذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان أن غانتس أبلغ عباس -في الاجتماع- أن إسرائيل ستتخذ إجراءات لدعم الاقتصاد الفلسطيني.