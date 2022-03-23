وفاة وزيرة الخارجية الاميركية السابقة مادلين اولبرايت

اعلنت الولايات المتحدة الاميركية عن وفاة وزيرة خارجيتها السابقة مادلين اولبرايت عن عمر ناهز الـ 84 عاما بعد صراع مع مرض السرطان

وقالت أسرة الراحلة، في بيان على تويتر إن أولبرايت توفيت اليوم عن 84 عاما، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.

وعرفت اولبرايت بولاءها المطلق لاسرائيل ودافعت عن سياستها وعملياتها العسكرية العنيفة ضد الفلسطينيين.

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وأولبرايت، المهاجرة القادمة من التشيك، أصبحت عام 1997 أول امرأة أمريكية تشغل هذا المنصب

كان العمل الدبلوماسي في صلب تقاليد عائلتها. عندما ولدت كان والدها جوزيف كوربل موظفاً في الحكومة التشيكية في براغ ثم اصبح سفيراً وفيما بعد مندوباً للأمم المتحدة للمساعدة في التوسط بين باكستان والهند حول كشمير

انتقلت أولبرايت إلى الولايات المتحدة في سن الحادية عشرة عاشت في عدة بلدان وكانت تتحدث أربع لغات

اسوء رد على سؤال: سُئلت مادلين اولبرايت هل وفاة نصف مليون طفل عراقي من العقوبات الاقتصادية يستحق ما فعلناه؟ اجابت خيار صعب لكن نعم كان يستحق هذا. ماتت وزيرة الخارجية السابقة. pic.twitter.com/ImnKBE4Xbn — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) March 23, 2022

وقالت في مذكراتها أنها كانت تواجه صعوبة في التوافق مع المراهقين الأمريكيين الآخرين بسبب صرامة وتزمت الآباء الأوروبيين الذين كانوا في مواجهة ثقافة غريبة وكذلك بسبب طموحها وجديتها في دراستها

بعد المدرسة الثانوية حصلت أولبرايت على منحة دراسية لدراسة العلوم السياسية في جامعة ويليسلي النسائية الخاصة في ماساتشوستس وهي ذات الجامعة التي درست فيها هيلاري كلينتون لاحقاً

خلال فترة الدراسة الجامعية أصبحت أولبرايت مهتمة بالحزب الديمقراطي والتقت خلالها بزوجها المستقبلي جوزيف ميديل باترسون أولبرايت، ابن أسرة أمريكية شهيرة في مجال النشر

في أواخر الستينيات عندما عادت العائلة إلى واشنطن العاصمة انخرطت أولبرايت بشكل مباشر في السياسة

عملت أولبرايت عن كثب مع سناتور ولاية ماين إد موسكي حيث ساعدته أولاً في جمع التبرعات لخوض الانتخابات الرئاسية ثم كمساعد تشريعي له

مادلين أولبرايت

أوّل دبلوماسية أمريكية تلتقي ببوتين رسميًا في التسعينات، في تقريرها عن هذه الشخصية قالت أنّها صُعقت..



لأنها شعرت أنها تجلس أمام شخص سايكوباثي بلا عواطف، لم تكن قادرة على قراءة تعابيره، ولا تستطيع التنبؤ بانطباعاته وردود أفعاله ، ابتسامته كانت باردة pic.twitter.com/NaoCiyGd10 — هانثل | HANTHL (@u2nd1) March 2, 2022

حصلت ألبرايت في نهاية المطاف على درجة الدكتوراه في عام 1975

وبعد بضع سنوات عرض عليها زبيغنيو بريجنسكي، أستاذها الجامعي السابق في كولومبيا أول وظيفة لها في الحكومة

وكان الرئيس جيمي كارتر قد عين بريجنسكي مستشاراً للأمن القومي وأراد أن يساعد طالبته السابقة عبر تعيينها في وظيفة الاتصال بمجلس الشيوخ

عندما خسر الديمقراطيون أمام المرشح الجمهوري رونالد ريغان انتقلت أولبرايت إلى العمل في المجال الخيري. بحلول ذلك الوقت انتهت حياتهما الزوجية فجأة بعد 23 عاماً

وكتبت في مذكراتها: "ربما كانت فصولي الدراسية صاخبة قليلاً، لكن النساء تعلمن والرجال اعتادوا على ذلك".أثناء التدريس أبقت أولبرايت إصبعها على نبض السياسة في الحزب الديمقراطي

وأصبح منزلها مركزاً اجتماعياً ومكاناً للاجتماعات السياسية حيث عملت أولبرايت مستشارة للسياسة الخارجية في الحملات الرئاسية لكل من المرشحين للانتخابات الرئاسية والتر مونديل ومايكل دوكاكيس

وماتت حمالة الحطب

وفاة وزيرة الخارجية الامريكية السابقة مادلين اولبرايت pic.twitter.com/zEMkLTRJoZ — 🇮🇶عراقية الهوى 2 حساب بديل 😐🇮🇶 (@baghdadia_855) March 23, 2022

وكتبت في مذكراتها: "ربما كانت فصولي الدراسية صاخبة قليلاً، لكن النساء تعلمن والرجال اعتادوا على ذلك"

أثناء التدريس أبقت أولبرايت إصبعها على نبض السياسة في الحزب الديمقراطي. وأصبح منزلها مركزاً اجتماعياً ومكاناً للاجتماعات السياسية حيث عملت أولبرايت مستشارة للسياسة الخارجية في الحملات الرئاسية لكل من المرشحين للانتخابات الرئاسية والتر مونديل ومايكل دوكاكيس

عندما انتخب الديمقراطي بيل كلينتون في عام 1992 رئيسا للولايات المتحدة طلب أولاً من أولبرايت المساعدة في انتقال إدارته قبل أن يعرض عليها دوراً على مستوى مجلس الوزراء كسفيرة لدى الأمم المتحدة

صادق مجلس الشيوخ على تعيينها في ذلك المنصب بالإجماع، وجاء تعيينها في وقت كانت المنظمة الدولية تمر في مرحلة مفصلية

كان العالم يتعافى من تداعيات سقوط الانظمة الشيوعية بينما كان عدد من الصراعات الدموية تمثل اختباراً لقدرة الهيئة الدولية التي كانت لا تزال تقف على قدميها

خلال عملها سفيرة في الأمم المتحدة عايشت أولبرايت ما وصفته بـ "أكبر لحظة أسف" في حياتها المهنية عندما فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية في رواندا

بعد فوز كلينتون بولاية ثانية رشحها لمنصب وزيرة للخارجية. وقالت اولبرايت لصحيفة الغارديان في عام 2018: "عندما برز اسمي كوزيرة للخارجية بدا ذلك وكأنه أمر غير مألوف. قال الناس إن العرب لن يتعاملوا مع امرأة"

لكن بعد تصويت آخر بالإجماع في مجلس الشيوخ أصبحت أولبرايت أول امرأة تتولى هذا المنصب

أثناء توليها الخارجية دعت أولبرايت إلى زيادة نفوذ حلف شمالي الأطلسي- الناتو وساعدت في التوسط في مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية

كما شاركت بشكل كبير في المفاوضات التي فشلت في النهاية مع كوريا الشمالية بهدف الحد من طموحاتها النووية

في عام 2000 كانت أعلى مسؤولة أمريكية تزور كوريا الشمالية وتلتقي بزعيمها كيم جونغ إيل

التقت اولبرايت في بيونغ يانغ بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل عام 2000

كان أسلوب أولبرايت الدبلوماسي الجاد، وأحياناً القتالي يثير الدهشة أحياناً

كان لألبرايت أسلوب دبلوماسي فريد خاص بها وهو استخدام ملحقات الزينة في عملها الدبلوماسي

وقالت إنها استلهمت الفكرة في البداية من تشبيهها من قبل وسائل الإعلام العراقية بـ "الأفعى التي لا مثيل لها" بسبب موقفها من صدام حسين بعد حرب الخليج الأولى

وقالت اولبرايت لإحدى المحطات الإذاعية الأمريكية في عام 2009: "كان لدي دبوس قديم رائع على شكل ثعبان وعندما كنا نتعامل مع العراق كنت أرتدي ذلك الدبوس"

🚨وفاة #مادلين_أولبرايت اللاجئة التشيكية والداها اعتنقا الكاثوليكية من اليهودية وهي اعتنقت الابسكوبلية-والناجية من الحرب العالمية الثانية وأول امرأة أمريكية تكسر السقف الزجاجي وتعين في منصب وزيرة خارجية أمريكا في رئاسة #كلينتون الثانية-2997-2001-

عن 84 عاماً…#MadelineAlbright pic.twitter.com/aeQW5M8QKL — عبدالله الشايجي (@docshayji) March 23, 2022

في إحدى المناسبات ارتدت أولبرايت دبوساً على شكل حشرة عملاقة عندما اتضح أن الروس متورطون في فضيحة "تنصت"

واستذكرت لقاء فاتراً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتدت خلاله دبوساً على شكل قرد في إشارة ضمنية إلى مقولة "لا ترى ولا تتحدث ولا تسمع الشر" الممثلة بثلاثة قرود أحدهم لا يتحدث والأخر لا يرى والثالث لا يسمع

واصلت اولبرايت نشاطها على الصعيد السياسي. فقد أقامت بالفعل علاقة وثيقة مع هيلاري كلينتون عندما كان زوجها رئيسا لدورتين وأيدتها في حملتيها الرئاسيتين عامي 2008 و2016

في إحدى المناسبات أثارت عاصفة من الجدل عندما قالت إن إحدى المقولات المحببة لديها هي: "هناك مكان خاص في الجحيم للنساء اللواتي لا يدعمن النساء الأخريات"

واصلت أولبرايت الكتابة حتى سنواتها الأخيرة. في عام 2018 وعندما كانت في 81 عاماً من العمر نشرت كتابها "الفاشية: تحذير" شجبت فيه ما رأت أنه صعود للنزعات السلطوية في جميع أنحاء العالم

أثناء الترويج لكتابها حول العالم وصفت الرئيس دونالد ترامب مراراً وتكراراً بأنه الرئيس "الأقل ديمقراطية" الذي عرفته الولايات المتحدة على الإطلاق

حتى وفاتها كانت أولبرايت لا تزال في نفس المنزل الريفي الذي عاشت فيه لعقود في جورج تاون وهو ذات المنزل الذي انتقلت إليه عندما أصبحت مطلقة في الأربعينيات من عمرها لتدخل منه إلى تاريخ الولايات المتحدة