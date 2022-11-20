عاجل.. 5 قتلى و 18 جريحا إثر إطلاق نار داخل حانة للمثليين في "كولورادو"

أفادت الشرطة الأمريكية، بسقوط 5 قتلى و 18 جريحا، إثر إطلاق نار في ملهى ليلي يتردد عليه المثليين في ولاية "كولورادو" بالولايات المتحدة، مساء السبت.

واستجابت 11 سيارة اسعاف للحادث، بعد تلقي مكالمات على رقم الطوارئ 911، بحسب إدارة الإطفاء في "كولورادو سبرينغز".

ووقع الهجوم داخل ملهى محلي في "كولورادو سبرينغز"، يعرف باسم كلوب كيو (Club Q)". الذي يصنف نفسه على غوغل بأنه "ملهى ليلي للمثليين، مخصص للبالغين يقيم أمسيات خاصة مثل الكاريوكي وعروض السحب والدي جيه".

وقالت الشرطة الأمريكية، إنه تم تحديد المشتبه به في إطلاق النار داخل الحانة، وأنه رهن الإحتجاز ويتلقى العلاج.

ولم يوضح الملازم في شرطة كولورادو سبرينغز ، باميلا كاسترو، إن كان المشتبه به، ضمن عدد المصابين في إطلاق النار.

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Five people were killed late at a gay #nightclub in #ColoradoSprings ,Colorado. 18 people were injured in the mass shooting at #ClubQ Colorado Springs Police Lieutenant Pamela Castro said,"We have located a person inside whom we believe is a suspect. pic.twitter.com/gnkhu1Uwiu — Ercan Harmancı (@ercanharmanci) November 20, 2022

كما رفضت الشرطة، الحديث عن أي دافع محتمل، وراء الهجوم الذي شنه المشتبه به.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة باميلا كاسترو "تلقينا اتصالًا أولًا عند قرابة الساعة 11,57 مساءً (06,57 ت غ الأحد) بشأن إطلاق نار نشط في ملهى محلي معروف باسم كلوب كيو (Club Q)".

ونشر الملهى الليلي، على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "نشعر بالدمار بسبب الهجوم العبثي على مجتمعنا".

وقال: "نشكر الاستجابة السريعة لرواد الملهى الأبطال الذين سيطروا على المسلح وأوقفوا هجوم الكراهية هذا".