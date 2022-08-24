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عاريات الصدر في مقر رئيسة وزراء فنلندا

منشور 24 آب / أغسطس 2022 - 07:24
رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين
رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين

قبل ان تهدأ العاصفة الشعبية والالكترونية التي انتقدت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين بسبب فيديوهاتها الراقصة في الملاهي الليلية، تسربت صورا لصديقاتها عاريات للصدر في مقر الحكومة الامر الذي دفعها لتقديم اعتذار 

واقرت سانا مارين بصحة صورة "غير لائقة" لضيفتين في مقر إقامتها الرسمي  واشارت انها صورة لمؤثرتين على شبكات التواصل الاجتماعي عاريتي الصدر في مقر إقامتها الرسمي خلال حفل خاص وتم تداولها على نطاق واسع وظهرت الصورة أولا على حساب المؤثرة “سابينا ساركا”، وهي عارضة أزياء فنلندية سبق أن شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم.

وقالت مارين : "ما كان يجب التقاط مثل هذا النوع من الصور. لم يحدث شيء غير عادي خلال ذلك الاجتماع".

وكانت الصورة خلال حفل خاص بأصدقاء رئيسة الوزراء بعد حضورهم مهرجانا موسيقيا في يوليو/ تموز الماضي.

 

 

وأقرت بأنها كانت داخل النزل الرسمي، لكنها أشارت إلى أن الصورة ملتقطة في دورة مياه الضيوف بالطابق السفلي.

وتابعت “مارين” أنه باستثناء هذه الصورة، لم يحدث أي شيء آخر غير مألوف، وأن أصدقاءها لم يقضوا وقتا طويلا داخل المنزل، ولكنهم استخدموا الساونا (حمام البخار) خارج المنزل.

 

 

وكانت رئيسة الحكومة الفنلندية قد خرجت لتوها من ازمة تسريب فيديو لها وهي ترقص، وقد اتهمت باتباع أسلوب حياة يتسم بالإفراط في اللهو والحفلات والشراب وتعاطي المخدرات وإثر ذلك، أجرت مارين اختبارا لتعاطي المخدرات طوعا، وثبت عدم تعاطيها.

 


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