عاصفة تضرب لبنان.. والسيول تجتاح بيروت (فيديوهات وصور)

يشهد لبنان منخفضا جويا مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات، حيث اجتاحت العاصمة بيروت وعددا من المحافظات سيول، أدت إلى أضرار مادية كبيرة.

وفاضت الطرقات الرئيسية في البلاد بمياه الأمطار والصرف الصحي، ما أدى إلى زحمة سير خانقة عند المدخل الجنوبي لبيروت في كل من خلدة وطريق المطار، وعند المدخل الشمالي في الضبية.

وأدت الأمطار الغزيرة في منطقة عين المريسة البحرية في بيروت، إلى ارتفاع أمواج البحر واقتلاع السور البحري الحديدي، كما أدى الموج إلى إغراق البيوت في منطقة السان سيمون، وناشد السكان الحكومة للتحرك من أجل إنقاذهم بعدما دخلت مياه الأمطار إلى منازلهم.

كما شهدت منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت سيولا جارفة، حيث غرقت الطرقات بمياه الأمطار التي دخلت إلى المنازل.

الرحاب الليلة وقت العاصفة(انهار ومستنقعات) pic.twitter.com/v5EqXMBIOp — السيد علي (@sayed_tar7ene) 26. december 2019

وأدى التساقط الكثيف للأمطار خلال الليل إلى انهيارات في إحدى المقابر في منطقة السوديكو، وهي مقبرة تاريخية في المدينة.

كما تسببت غزارة الأمطار التي تساقطت ليلا، بانهيارات صخرية وترابية، أُغلق على إثرها عدد من الطرق في شمال وجنوب لبنان بشكل جزئي.

رصيف البحر لكل الناس .... #كورنيش_المنارة بعد العاصفة عشية عيد الميلاد. pic.twitter.com/Xgi20xgZtG — Sobhiya Najjar صبحية_مع_الناس@ (@Sobhiyanajjar) 25. december 2019

وتوقفت حركة صيد الأسماك والملاحة في كل من موانئ صور وصيدا جنوبي البلاد. وحذر الدفاع المدني المواطنين من الاقتراب من ضفاف الأنهر وأماكن تجمع المياه والسواقي تخوفا من السيول.

كما تساقطت الثلوج على مرتفعات لبنان الجبلية، وغطت الثلوج مراكز التزلج في كفردبيان وفاريا واللقلوق والزعرور، وبحسب مصلحة الأرصاد الجوية، يستمر الطقس غائما وممطرا بغزارة، مع عواصف رعدية ورياح قوية وانخفاض بدرجات الحرارة.

ثلوج كثيفة على بلدة كفردبيان اليوم في #_لبنان

25_12_2019 pic.twitter.com/Sz9G6czNHA — hfdhuf (@uyiiytrfok) 25. december 2019

إلى ذلك، تم تأجيل عودة الدفعة الأخيرة من النازحين السوريين للعام 2019 من شمال لبنان إلى الداخل السوري، لوقت يحدد لاحقا، نتيجة أوضاع الطرق والأحوال الجوية والسيول التي حالت دون تمكن حافلات وزارة النقل السورية من الوصول إلى طرابلس لنقل النازحين