عاصفة "خانون": عشرات القتلى والجرحى في جنوب اليابان (فيديو)

أفادت قناة NHK اليابانية أن عاصفة "خانون" تسببت في مصرع شخصين وإصابة 58 آخرين في جنوب البلاد.

تسببت العاصفة أيضا في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 160 ألف منزل وأدت إلى إلغاء 314 رحلة جوية اليوم الخميس وما لا يقل عن 94 رحلة جوية مقررة غدا الجمعة.

وتم تعليق حركة العبارات والسفن، كما توجد انقطاعات في حركة حافلات الركاب بالمدن.

العاصفة "خانون" مصنفة حالياً على أنها "قوية جداً"، حيث تصل سرعة الرياح داخلها إلى 45 مترا في الثانية. وبسبب بطء حركتها، تجلب العاصفة معها رياحا شديدة وأمطارا غزيرة. وتصل سرعة الرياح في عدد من مناطق محافظة أوكيناوا في اليابان إلى 42 مترا في الثانية. سقط ما يصل إلى 297 ملم من الأمطار في المنطقة خلال اليوم الماضي.

تنبأت الأرصاد الجوية بأن العاصفة "خانون" ستصل في نهاية الأسبوع إلى جزيرتي كوشو وشيكوكو في اليابان، ثم قد تضرب محافظة واكاياما في جزيرة هونشو الرئيسية.

وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن عدد المتضررين من العاصفة "خانون" يبلغ 41 شخصا. تستمر السلطات في رصد ومراقبة تطورات العاصفة وتقديم المساعدة للمتضررين، في محاولة للتعامل مع الأضرار الناجمة عن هذا الظرف الطارئ

