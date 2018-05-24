عاصفة رملية تغلق مطار صلالة العماني

السلطات العمانية: إغلاق مطار صلالة 24 ساعة اعتبارا من منتصف الليل بسبب عاصفة

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان إن السلطات ستغلق مطار صلالة ثاني أكبر مطارات البلاد لمدة 24 ساعة اعتبارا من منتصف الليل بسبب عاصفة مدارية.

وقال مسؤولون حكوميون إن اليمن أعلن حالة الطوارئ في محافظة سقطرى يوم الخميس بعد أن اجتاحت عاصفة مدارية عدة قرى وأدت إلى فقد 17 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن من المتوقع أن تضرب العاصفة جنوب اليمن وساحل عمان يوم الخميس.