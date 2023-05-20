عالم الزلازل الهولندي: ترقبوا أحداثا مرعبة (فيديو)

في تطور مثير، أطلق عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، تحذيرات جديدة تتعلق بحدوث أنشطة زلزالية عالية الخطورة خلال الأيام القادمة، وبالتحديد اليوم السبت وغدا الأحد.

ويتوقع هوغربيتس أن تكون حركة الكواكب والهندسة الأرضية المرافقة لها سبباً في وقوع زلازل عنيفة.

وقد أرفق هوغربيتس تحذيراته بمقطع فيديو نشره على حساب الهيئة الجيولوجية التي يعمل معها، وتظهر فيه توقعاته بحدوث زلازل مدمرة.

ووفقًا لهذا الفيديو، فقد تصل قوة الزلازل إلى ست درجات خلال الـ 20 والـ 21 من مايو، وربما يحدث زلزال أقوى في الـ 22 من مايو.

Planetary geometry in the next two days (20-21 May UTC time). I gave a detailed explanation in the latest video.https://t.co/I0PGp14Dwd



Check out the website for potential regions.https://t.co/eaCX11WeDt pic.twitter.com/0PEvJVJdls — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 19, 2023

لكن هذا ليس كل شيء، فقد حذر هوغربيتس سابقًا من أنشطة زلزالية قوية تصل إلى أكثر من 8 درجات على مقياس ريختر، نتيجة تحركات كواكب المريخ وزحل. وبحسب توقعاته، فإن هذا الخطر سيرتفع تدريجيًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيصل إلى ذروته في شهر أغسطس.

وغرّد قائلا: "نحن ندخل ببطء وقتًا يزداد فيه احتمال النشاط الزلزالي M 8+. شاهد وقت هذه الهندسة (90-90 و 45-135) بين المريخ وزحل ينمو بشكل أقصر في الأشهر القليلة المقبلة. سيبلغ هذا النوع من الهندسة ذروته في أغسطس وسيكون حرجًا للغاية".

زلازل كاليدونيا الجديدة

وتزامنت تحذيرات العالم الهولندي، مع وقوع زلزال بقوة 7.1 درجة في المحيط الهادي شرق كاليدونيا الجديدة. كما حدث زلزال قوي آخر بلغت شدته 7.7 درجة في المحيط الهادي جنوب شرقي كاليدونيا الجديدة، ما أدى إلى إخلاء الساحل مؤقتًا بسبب خطر حدوث تسونامي.

وأثار الزلزال مخاوف من حدوث أمواج مد على سواحل كاليدونيا الجديدة وفانواتو.

زلزال تركيا المدمر

يشار إلى أن تحذيرات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، أثارت حالة من الهلع حول العالم، حيث تنبأ بدقة عن وقوع زلازل وهزات قبل حدوثها بفترة قصيرة خلال الأسابيع الأخيرة. كما ارتبطت تنبؤاته بحركة الكواكب وتوافقها، وكان من بين توقعاته البارزة زلزال تركيا المدمر في السادس من فبراير الماضي، الذي تسبب في خسائر فادحة بسقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين. وبالمثل، توقع هوغربيتس وقوع هذا الزلزال قبل حدوثه بثلاثة أيام

