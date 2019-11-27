عالم دين ايراني يدعو لقطع اصابع المحتجين

دعا أبوالفضل بهرام بور، المتخصص بالعلوم القرآنية، الى "قطع أصابع اليد اليمنى والقدم اليسرى للمحتجين". وذلك في تصريحات نقلها موقع "إيران إنترناشونال-عربي" على "تويتر"

وكانت صحيفة "كيهان" الإيرانية، التي يشرف عليها المرشد الإيراني، علي خامنئي، طالبت الأسبوع الماضي بإعدام المتظاهرين.

الصحافي والمصور والمخرج الإيراني، أحمد باتيبي، انتقد التصريحات على حسابه في "تويتر"، مضيفاً أن بهرام بور طالب أيضاً "بتعذيب المحتجين وشنقهم وصلبهم وتقطيع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، في نفس الأماكن التي قاموا فيها بالاحتجاج".

وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، أعلن، الثلاثاء، أن السلطات اعتقلت حتى الآن 7 آلاف من المحتجين.

Listen to this evil man --



ابوالفضل بهرام پور کارشناسی ارشد ادبیات وعلوم قرآنی از دانشکده الهیات دانشگاه تهران در تلویزیون جمهوری‌اسلامی در۵ آذرماه می‌گوید که قرآن گفته pic.twitter.com/euVSJW3w9T — Firouz M. Naderi (@Firouz_Naderi) November 27, 2019

وانطلقت احتجاجات عارمة في معظم المحافظات الإيرانية، الجمعة (15 نوفمبر)، احتجاجاً على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين. وأدت الاشتباكات بين الأمن والشرطة إلى مقتل العشرات.

وامتدت إلى مئة مدينة وبلدة وتحولت سريعاً إلى مطالب سياسية، شملت دعوة كبار المسؤولين للتنحي.

واعتبر مستشار قائد الحرس الثوري، علي بلالي، أنه لولا قطع الإنترنت لعمت الاضطرابات جميع البلاد، في اعتراف ضمني بحجم الاحتجاج الذي عم الأسبوع الماضي معظم المحافظات الإيرانية، احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين.