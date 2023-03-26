عالم زلازل تركي يجدد تحذيره من تعرض اسطنبول لزلزال مدمر

البوابة - وجه عالم الزلازل التركي الشهير ناجي غورور، رسالة تحذير إلى السياسيين في بلاده، تتعلق بمدينة اسطنبول، التي يسكنها 16 مليون نسمة، والمخاوف من تعرضها لزلزال مدمر.

وقال غورو، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، مساء السبت: "إن كلامي موجه للسياسيين علهم يقرأون!".

وفي وقت سابق أكد عالم الزلازل التركي، ضرورة تحضير "اسطنبول" للحدث الذي وصفه بالرهيب، وأهمية إخراج معظم المؤسسات الصناعية والمناطق الصناعية من منطقة مرمرة.

ودعا غورو، إلى تسريع عملية الهجرة، ونقل السكان من ثاني أكبر مدن تركيا، إلى مناطق "الأناضول"، ووقف الاستثمارات التي تجذب السكان إلى اسطنبول.

وشدد على ضرورة، قيام الدولة بفحص المباني في اسطنبول، وتعديل الأبنية غير المقاومة للزلازل أو هدمها وإعادة بنائها، مبينا أهمية عدم منح المزيد من تصاريح البناء.

وأشار إلى وجوب إصلاح البنية التحتية وأسس المباني في اسطنبول بسرعة وجعلها مقاومة للزلازل.

وقال خبير الزلازل: "سيحدث زلزال مرمرة المدمر، في اللحظة التي يتم فيها سد الفجوة الزلزالية الموجودة في اسطنبول".

وأضاف غورور: "الزلزال الكبير الذي سيضرب اسطنبول، سيكون شديدا في بعض المناطق، بحيث تصل قوته إلى 10 درجات".

وأشار الخبير التركي، إلى أن الزلزال سيكون عبارة عن زلزالين متتاليين، وأنه بسبب شدتهما يمكن اعتبارهما 4 زلازل في وقت واحد.

وأوضح غورور، أن الأماكن القريبة من الساحل ستتعرض للزلزال بشكل قوي، مبينا أن الجزء الآسيوي من اسطنبول سيتأثر بشكل أقل من الجزء الأوروبي للمدينة.

ويرى غورور، أن شدة الزلزال ستنخفض إلى 9 درجات في الأجزاء الموازية للساحل ونحو المناطق الشمالية.

يشار إلى أن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، في السادس من شباط/فبراير الماضي، بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وتسبب بمقتل أكثر من 50 ألف شخص، واحداث أضرار كبيرة في مئات آلاف المنازل.