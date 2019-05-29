عاهل الأردن يرأس وفد بلاده في قمتي مكة

أعلن الديوان الملكي الأردني، الأربعاء، أن الملك عبد الله الثاني سيرأس وفد بلاده في قمتي “مكة”، المقرر عقدهما الخميس والجمعة.



وفي بيان تلقت الأناضول نسخة منه، قال الديوان: “يترأس الملك عبد الله الثاني، الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة العربية الطارئة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود”.



وأضاف: “كما يترأس الملك، الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي ستعقد في مكة المكرمة ليلة بعد غد الجمعة، تحت شعار قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل”.



ومع تزايد التوتر والتحذير من نشوب حرب، دعت السعودية لقمتين عربية وخليجية تبدأ في 30 مايو/ أيار الجاري (الموافق الخميس)، لبحث التهديدات الراهنة، عقب استهداف سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات، بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف حوثي لمحطتي ضخ نفط تابعتين لشركة “أرامكو” السعودية.