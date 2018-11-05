محمد بن سلمان خلال سيلفي مع جندي: دوركم أكبر مليون مرة من دوري

الجندي الذي ظهر مع ولي العهد هو عايض بن سند القحطاني

تداولت وسائل إعلام سعودية وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وهو يلتقط صورة سيلفي مع أحد جنود المملكة.

وأوضح الإعلام المحلي أن الجندي السعودي الذي التقى معه محمد بن سلمان تعرض للإصابة خلال أدائه الخدمة في إطار الحرب اليمنية، ويتلقى حاليا العلاج في أحد مستشفيات السعودية.

فيما شاركه ولي العهد، مشيدا بالدور الذي يقدمه مقاتلو الجيش السعودي، قائلا: "أنا لي الشرف مع أحد أبطال الوطن، بطل عظيم، والدور الذي يقدمه أكبر مليون مرة من الدور الذي أقدمه أنا".

وفي غضون ذلك، أوضحت قنا "العربية" أن الجندي الذي ظهر مع ولي العهد هو عايض بن سند القحطاني.

وقال الجندي، حسب ما نقلته "العربية": "زيارة ولي العهد شرف وفخر لنا. وقد طلبت من ولي العهد أن أركِّب أطرافاً صناعية وأعود من جديد للميدان، فحربنا حرب شرف ودفاع عن المقدسات والأرض".

وأضاف القحطاني: "دخول ولي العهد علينا اليوم أسعدنا كثيرا، فهو معنا -دوما- محفز وقائد يدعم كل الجنود في سبيل حماية الوطن وأرضه".

ووفقا لـ"العربية"، فإن القحطاني قد أصيب قبل نحو 8 أشهر، وهي الإصابة الثانية له، والتي فقد فيها قدميه بلغم أرضي، ويتمنى أن يعود ليدافع عن الوطن ولو بأطراف صناعية.

وفي غضون ذلك، أوضحت وكالة "واس" الرسمية أن محمد بن سلمان زار مؤخرا عددا من المصابين جراء العمليات في الحد الجنوبي والذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، للاطمئنان على صحتهم.

ونقل ولي العهد لهم، حسب "واس"، "تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل".

وقلد محمد بن سلمان المصابين نوط الشرف ونوط المعركة، واللذين يمنحان لجميع المصابين في العمليات العسكرية.