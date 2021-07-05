عبارات معادية للإسلام على جدار معهد إسلامي بفرنسا

كتب مجهولون، الأحد، عبارات معادية للإسلام على جدار معهد الغزالي للجامع الكبير في العاصمة الفرنسية باريس.

وندد وزير الداخلية الفرنسى جيرار دارمانان، في تصريح صحافي، بهذا العمل ووصفه بأنه “إهانة غير مقبولة”، مؤكدا على ضرورة العثور على مرتكبي هذه الأعمال.

ووقع الحادث في حرم المعهد الكائن في مدينة “مارتيج” الجنوبية، صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

من جهته، أعرب الجامع الكبير في باريس، في بيان، عن “قلقه إزاء زيادة أعمال التعصب”.

كما حث “السلطات على تعزيز أمن الأماكن الدينية في فرنسا بطريقة ملموسة ومتسقة”.

وجاء في البيان أن “هذه التصرفات العنصرية والمعادية للمسلمين هي هجوم على الطلاب الذين هم أئمة فرنسا المستقبليون”.

من جهته، نظم جامع شمس الدين حافظ، عميد المسجد، الذي يرأس معهد الغزالي أيضا، مسيرة دعم في 11 يوليو/ تموز الجاري في بلدة مارتيغ غرب مدينة مرسيليا، بهدف التعبير عن التضامن مع الأئمة والطلاب.

وفي أبريل / نيسان الماضي، تعرض مركز ابن سينا الإسلامي في مدينة رين، ومسجد في مدينة نانت، وكلاهما في منطقة بريتاني الشمالية الغربية، لهجوم برسوم على الجدران معادية للإسلام وإحراق متعمد، على التوالي، قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وفي فبراير/ شباط الماضي، تم رش الموقع، الذي ما زال تحت الإنشاء لمسجد أيوب سلطان بنقوش عنصرية. (الأناضول)