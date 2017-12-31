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السلطة تسحب ممثلها بواشنطن وعباس يؤكد التمسك بالقدس عاصمة لفلسطين

السلطة تسحب ممثلها بواشنطن وعباس يؤكد التمسك بالقدس عاصمة لفلسطين
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