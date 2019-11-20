عباس: صفقة ترامب ماتت ونتنياهو يرفض الجلوس معي

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان خطة التسوية التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنطقة الشرق الأوسط ماتت.

ونقلت صحيفة معاريف عن عباس قوله خلال مقابلة مع مراسل "إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم" قلنا مقدمًا إنها لن تنجح .وأضاف "في أوسلو جلسنا وحدنا مع الإسرائيليين وبعد ثمانية أشهر توصلنا إلى اتفاق بدون الاميركيين ولو شاركوا في المفاوضات لكانوا افشلوها".

وهاجم عباس اعلان وزير الخارجية الامريكي الذي يعتبر أن مستوطنات الضفة الغربية غير مناقضة للقانون الدولي وقال": ليس له أي أساس".

ووفقا للصحيفة، فقد كشف ابو مازن "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الجلوس معي عدة مرات"، وأضاف: "لقد عرضت على نتنياهو أن نجتمع معا، أكثر من عشرين مرة، ولكنه رفض".

وكشف الرئيس الفلسطيني عن أن نتنياهو حاول منعه من المشاركة في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس وأنه وافق على حضوره للجنازة بعد أن هددت السلطة بالكشف عن تصرفات نتنياهو ونشرها بالإعلام.

وتحفظ الرئيس عباس خلال المقابلة من عرض أي دعم او تأييد الى بيني غانتس: "نتنياهو لا يريد السلام، لكننا ندعم ونؤيد من يدعم السلام".

ويشار الى ان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعلن قبل يومين ان الولايات المتحدة ستغير سياستها تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وتعتبرها بانها غير مخالفة للقانون الدولي.

وذكر بومبيو بان الادعاءات ان المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي لم تساهم بدفع عملية السلام وقال: "لا يمكن حل الصراع بطريقة قانونية. القانون الدولي لن يجلب السلام، فقط المفاوضات بين الجانبين. الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بالتوصل الى اتفاق سلام ونحن سنيقى نشجع الطرفين لحل الصراع بكل طريقة كانت"(معا)