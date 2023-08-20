عباس يحيل عشرات السفراء الفلسطينيين الى التقاعد

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحد، احالة عشرات السفراء الى التقاعد، في خطوة تاتي بعد نحو عشرة ايام على اتخاذه قرارا مماثلا شمل غالبية محافظي الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ان وزارة الخارجية ابلغت السفراء المعنيين بانها ستبدأ قريبا في اجراءات احالتهم الى التقاعد بموجب قرار عباس.



واضافت الوكالة ان القرار شمل سفراء ممن وصلوا إلى سن التقاعد أو تجاوزوا هذه السن.

وتابعت ان وزارة الخارجية قدمت شكرها للسفراء المنوي احالتهم الى التقاعد على جهودهم خلال فترة خدمتهم، مشيرة الى انهم سيجري تكريمهم في وقت لاحق.

وبينما لم تكشف الوكالة او الوزارة عدد من شملهم القرار، لكن صحيفة "العربي الجديد"، نقلت عن مصادر قولها انهم 35 سفيرا، نحو نصفهم تجاوزوا من العمر 70 عاما، والنصف الاخر تجاوز سن الخامسة والستين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اصدر عباس قرارا احال بموجبه الى التقاعد 12 من اصل 15 محافظا في الضفة الغربية المحتلة، واربعة من المحافظين الخمسة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس الاسلامية.

واستثنى القرار الذي صدر في 10 اب/اغسطس محافظي القدس عدنان غيث، وسلفيت عبدالله كميل ورام الله والبيرة ليلى غنام.



وقالت وكالة (وفا) ان عباس قرر كذلك تشكيل لجنة رئاسية لتزويده بقائمة باسماء شخصيات مرشحة للتعيين في المناصب الشاغرة.

وعبر محافظون شملهم قرار الاحالة عن استغرابهم للخطوة "المفاجئة"، مؤكدين انهم لم يبلغوا بالاسباب التي جعلت الرئيس يستغني عنهم دفعة واحدة.