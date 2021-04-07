عباس يعود الى الضفة دون لقاء ميركل المشغولة

يعود الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المانيا الى الضفة بعد تعافيه من عارض صحي دون ان يلتقي بالمستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي اعتذرت بسبب قيود جائحة كورونا وجدول العمل المزدحم للمستشارة الألمانية.

وكانت مصادر تحدثت عن لقاء مجدول بين عباس وميركل لبحث قضية الانتخابات الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الاوسط

وخلال موجز صحفي قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الأربعاء، إن ميركل وعباس يبقيان على اتصال منتظم، وإن محادثاتهما الأخيرة عبر الفيديو جرت في 23 نوفمبر الماضي.

وذكرت المسؤولة أن "المستشارة تجري لقاءات واتصالات فعلية بشكل محدود جدا في ظروف جائحة فيروس كورونا. ولم يكن لقاء المستشارة مع الرئيس (الفلسطيني) خلال حضوره في ألمانيا مخططا له لهذا السبب، وكذلك بسبب جدول عملها".

الرئاسة: الرئيس عباس أنهى فحوصاته وهو بصحة جيدة وسيعود غدا إلى أرض الوطن قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن... تم النشر بواسطة ‏الرئيس محمود عباس - President Mahmoud Abbas‏ في الأربعاء، ٧ أبريل ٢٠٢١

وأفادت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن عباس أنهى الفحوصات الطبية التي كانت مقررة له مسبقا في ألمانيا، مؤكدة أنه "بصحة جيدة" وسيعود إلى رام الله يوم غد الخميس.

وكان مسؤول فلسطيني سابق اعلن عن الرئيس محمود عباس في حالة صحية صعبة للغاية قبل ان تعلن الرئاسة الفلسطينية عن تعافي عباس وعودته الى بلاده