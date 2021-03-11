عباس يفصل ناصر القدوة من "فتح" لدعمه البرغوثي بانتخابات الرئاسة

قررت حركة "فتح" الفلسطينية بزعامة الرئيس محمود عباس الخميس، فصل ناصر القدوة، ابن شقيقة الزعيم التاريخي للحركة بسبب دعمه للقيادي الأسير مروان البرغوثي في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال بيان صادر عن اللجنة المركزية للحركة، حمل توقيع عباس إن قرار الفصل يأتي بعد انتهاء مهلة تم منحها للقدوة، يوم الإثنين الماضي، مدتها 48 ساعة، للتراجع عن مواقفه المعلنة "المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها".

وجاء في البيان "بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الإخوة المكلفين بذلك، والتزاما بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخه".

وكان القدوة (68 عاما)، وهو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قد أعلن في الفترة الماضية، نيته تشكيل قائمة منفصلة عن حركته، تحت اسم "الملتقى الوطني الديمقراطي"، لخوض الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 22 مايو/أيار القادم.

ووجّه القدوة مؤخرا انتقادات لاذعة للقيادة الفلسطينية وحركة "فتح".

كما سبق أن أعلن عزمه دعم القيادي في الحركة، مروان البرغوثي، في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 31 يوليو/تموز.

