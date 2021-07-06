عباس يهاتف الرئيس الإسرائيلي

بمناسبة انتهاء فترة رئاسته الجمعة المقبل، اجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا نادرا مع نظيره الاسرائيلي رؤوفين ريفلين، في بادرة وداعية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ان عباس اعرب خلال الاتصال عن أمله بتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أقرب وقت ممكن.

ومفاوضات السلام بين الجانبين متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية.

وسبق وأن تبادل عباس وريفلين اتصالات هاتفية في مناسبات عديدة، خلال ولاية رئاسية استمرت 7 سنوات.

وانتخب الكنيست (البرلمان)، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، إسحاق هرتسوغ رئيسا لإسرائيل، على أن يتولى مهامه رسميا، في 9 يوليو/ تموز الجاري.

وبخلاف الصلاحيات الواسعة جدا لرئيس الوزراء، فإن وصلاحيات الرئيس في إسرائيل محدودة جدا، وتقتصر على قبول أوراق اعتماد السفراء وتكليف نواب بتشكيل الحكومات، إضافة الى العفو عن سجناء.