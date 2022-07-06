عبدالسلام جلود يتحدث عن اختفاء موسى الصدر

كشف عبدالسلام جلود، القيادي في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حقائق عن الزعيم الشيعي اللبناني موسى الصدر الذي اختفى خلال زيارته الى ليبيا.

وقال جلود في تصريحات لمحطة فرانس 24 الفرنسية ان الزعيم القذافي اعتاد قبل الاحتفال بعيد ثورة الفاتح بشهر على استدعاء مسؤول المراسم والتشريفات، والمسؤول عن الاحزاب والنقابات لوضع قائمة باسماء المدعويين الى الاحتفالات بعيد الثورة، وكان في تلك السنة من بين المدعوين الزعيم الشيعي اللبناني موسى الصدر، وقال جلود انه لم يكن يعرف ان القذافي سيدعو الصدر في تلك السنة او انه كان موجود في ليبيا اصلا، وقال انه سمع في نشرات الاخبار عن قضية الصدر ، فاتصل بـ أحمد رمضان الأصيبعي، "مدير مكتب المعلومات والسكرتير الخاص بمعمر القذافي" وطلبت منه تحويلي الى القذافي

ووفق تصريحات جلود فقد انب القذافي ولامه واتهمه بعد الشهامة عندما يدعو شخص الى بيته ويقتله

فرد القذافي عليه : هل تتهمني بقتل الصدر، اذهب فتش عنه ، واغلق الهاتف

وقال ان القذافي لاخفاء جريمته جاء بشخص ضخم البنية والبسه لباس الصدر وزور جوازه ليذهب الى ايطاليا

واوضح جلود ان الشخص الذي انتحل شخصية الصدر وقام بتلك المسرحية هو عقيد في المخابرات الليبية وقد توفي مؤخرا، وزاد المسؤول السابق في نظام القذافي بالقول انه اتصل بمسؤول المخابرات في مطار طرابلس واخبرته بضرورة "ايجاد موسى الصدر من تحت الارض" فرد الضابط الامني انه لا يعلم شيئا عن القضية

واضاف جلود ان القذافي لا يرضى ان تنصب علينا ايران زعيما شيعيا عميلا للفرس

من هو عبدالسلام جلود؟

عبد السلام جلود رئيس وزراء ليبيا الأسبق (16 يوليو/تموز 1972 - 2 مارس/آذار 1977). ولد في 15 ديسمبر/كانون الأول 1944.

كان من الضباط البارزين ممن شاركوا في ثورة الفاتح من سبتمبر 1969، وظل طويلاً في مواقع الحكم في بلاده بقيادة معمر القذافي.

اعتُبر الرجل الثاني في ليبيا، فقد تولى مهام ومناصب حساسة في النظام: وزير الداخلية والحكم المحلي، المالية، الاقتصاد والصناعة، عضو الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام (مجلس الرئاسة)، فضلاً عن أن له أدواره في ملفات عربية، منها في أثناء الحرب الأهلية في لبنان.

نشبت في عام 1992 خلافاته مع القذافي، فترك المشهد الرسمي نهائياً. وبعد اندلاع الثورة في 17 فبراير/شباط 2011، غادر ليبيا إلى الخارج.

مذكرة لبنانية لتوقيف جلود

وفي 2017 أصدر المحقق العدلي اللبناني في قضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين القاضي زاهر حمادة مذكرة توقيف غيابية في حق القيادي الليبي السابق عبد السلام جلود، كاشفاً أن سبب اصدار المذكرة هو مشاركة الاخير في خطف الصدر استناداً إلى ما ورد في التحقيقات .

يذكر ان المحقق العدلي السابق القاضي سميح الحاج، كان قد أصدر بتاريخ 21 أغسطس 2008 مذكرة تحر دائم لمعرفة كامل هوية جلود وفقاً لما يفرضه القانون لهذه الناحية.

وسائل اعلام لبنانية أفادت أن هنيبال القذافي الذي اعلن عن توقيفه في لبنان بتهمة كتم معلومات بشأن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا قال للمحققين اللبنانيين في يناير الماضي، أن ملف اختفاء الصدر يعلمه ثلاثة أشخاص، وهم شقيقه سيف الإسلام وعبد السلام جلّود وشقيقه المعتصم بالله الذي قتل مع والده في أكتوبر 2011.