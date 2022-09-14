عبدالله بن زايد في اسرائيل تزامنا معك ذكرى توقيع اتفاقات أبراهام

وصل وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان الى اسرائيل الاربعاء، في مستهل زيارة تستمر عدة ايام، وتتزامن مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الجانبين.



ويرافق بن زايد وفد رسمي واقتصادي رفيع خلال الزيارة التي ستتخللها محادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية وآفاق التعاون والشراكةـ بحسب وكالة الانباء الاماراتية الرسمية.

واشارت الوكالة الى ان الزيارة تتزامن مع "الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل"، وفق الوكالة.

وأبرمت الإمارات وإسرائيل اتفاقيات تعاون في مجالات عديدة منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، بوساطة أمريكية عام 2020.

وفي اب/اغسطس الماضي، الغت إسرائيل مؤتمرا كان من المقرر ان تستضيفه الشهر المقبل احتفالا بمرور عامين على اتفاقات أبراهام بعد رفض دول عربية معنية المشاركة فيه، بحسب ما اعلنه وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن الوزير فريج قوله أن "إلغاء المؤتمر جاء بسبب رفض ممثلين عن دول عربية المشاركة فيه بسبب تزامن انعقاده مع حملة انتخابات الكنيست".

وبينما رفضت معظم الدول الدعوة، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مشاركته في يوليو، ومن المقرر أن يزور إسرائيل في سبتمبر من أجل بحث فتح سفارة المملكة في تل أبيب.