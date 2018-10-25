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عبدالمهدي يترأس اول اجتماع لحكومته خارج المنطقة الخضراء

عبدالمهدي يترأس اول اجتماع لحكومته خارج المنطقة الخضراء
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