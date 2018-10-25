عبدالمهدي يترأس اول اجتماع لحكومته خارج المنطقة الخضراء

يذكر أن مجلس النواب العراقي قد صوت خلال جلسة أمس الأربعاء على 14 وزيرا في القائمة التي قدمها رئيس الوزراء الجديد.

ترأس رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي اول اجتماع لوزارته بعد ساعات من منحها الثقة في البرلمان العراقي

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الاولى برئاسة عبد المهدي في مكانه الجديد خارج المنطقة الخضراء.

وجرت يوم الخميس في بغداد مراسم تسلم رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي مهامه الحكومية بحضور سلفه حيدر العبادي.

وأكد العبادي خلال المراسم، أن الحكومة السابقة رسمت علاقات خارجية جديدة للعراق، معربا عن دعمه لرئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي في إنجاز مهامه.

ومنذ الغزو الأمريكي وإسقاط نظام صدام حسين عام 2003، جرت كل الجلسات الوزارية داخل أسوار المنظقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

يذكر أن مجلس النواب العراقي قد صوت خلال جلسة أمس الأربعاء على 14 وزيرا في القائمة التي قدمها رئيس الوزراء الجديد.