"عبد الله" الكوبي .. فعالية بنسبة 100% ضد حالات "كورونا" الصعبة

أظهرت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح "عبد الله" الكوبي، المضاد لفيروس كورونا، فعاليته بنسبة 100% ضد الحالات الصعبة من مرض كوفيد.

نتائج التجارب السريرية التي نشرتها وكالة Prensa Latina، نقلا عن عن مارثا أيالا مديرة مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية الذي صمم اللقاح، تضع لقاح "عبد الله" بين أكثر لقاحات "كوفيد-19" فاعلية في العالم.

وقالت "أيالا": "لقد تم الحصول بالفعل على معطيات حول فعالية اللقاح في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهذه النتائج ممتازة".

Abdala vaccine is named for a poem/play by the national hero José Martí, on the 1895 Cuban Revolution

احداث المسرحية تدور في بلد اسلامي و الشخصية الرئيسية في المسرحية اسمها عبدالله https://t.co/jOl4AyfE0J pic.twitter.com/7NFjRUA4iH — Sarhan (@Sarhan_) June 22, 2021

وذكرت عدة مواقع إلكترونية أن اسم اللقاح اشتق من "مسرحية عبدالله" التي ألفها شاعر كوبا الشهير خوسيه مارتي، الراحل عام 1895 عن 42 عاما، والمعروف بميله للعرب وتمجيدهم في كثير من قصائده، إلى درجة جعل معظم أبطال قصائده منهم، كبطل المسرحية الشعرية التي ألفها في شبابه، وجعل من شاب مصري من النوبة بطلها، واسمه عبدالله.

ليش لقاح أبدالا الكوبي عم ينادولوا العالم لقاح عبد الله !!!!! pic.twitter.com/QJKQ4Zx5BH — H.K 🇸🇾 (@Ibra_Joudeh) June 22, 2021

وأضافت أيالا أنه تقرر زيادة عدد المشاركين في مجموعة الاختبار، إلى 300 ألف شخص.

وحددت الحكومة الكوبية هدفا يقضي بتلقيح 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 11.2 مليون نسمة بحلول أغسطس/آب المقبل، على أن يتم تلقيح الجميع قبل نهاية السنة.

في وقت سابق، سمح المركز الحكومي لمراقبة الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية (CECMED) في كوبا، بالاستخدام الطارئ للقاح Abdala.

في النصف الثاني من شهر يونيو، أعلنت كوبا إنجاز التجارب السريرية على اللقاح، وكانت فعاليته ضد سريان أعراض فيروس كورونا 92.28٪.

يعتمد لقاح عبدالله على تكنولوجيا وحدات "البروتين الفرعية" (Protein Subunit). وتشمل لقاحات الوحدات الفرعية فقط أجزاء الفيروس التي تحفز الجهاز المناعي على أفضل وجه.

ويحتوي هذا النوع من لقاحات "كوفيد-19" على بروتينات "الشوكة" (Spike) عديمة الضرر، وبمجرد أن يتعرف الجهاز المناعي إليها، فإنه يصنع الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء الدفاعية.