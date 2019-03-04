عبد الملك الحوثي يهاجم مؤتمر وارسو والتطبيع من جديد

الحوثي: كل الحقد والعداء ضد الشعب اليمني لموقفه الوفي مع قضايا أمته

هاجم زعيم حركة أنصار الله الحوثية عبد الملك الحوثي مؤتمر وارسو والتطبيع الذي شهده المؤتمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

واتهم الحوثي في كلمة متلفزة إسرائيل بالمشاركة في "العدوان" الذي يتعرض له اليمن منذ سنوات.

ووصف الحوثي الذي كان يخاطب تجمعا قبليا حاشدا في صنعاء مؤتمر وارسو بـ"الحفلة الفاضحة"، معتبرا إياه "إعلانا للتطبيع والشراكة مع إسرائيل".

وأضاف أنه "لا يمكن أن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل وعلاقة مع العدو الإسرائيلي إلا ويكون ذلك على حساب القضية المركزية للأمة وهي قضية فلسطين، ومظلومية الشعب الفلسطيني وما يهدد المقدسات في فلسطين من تدنيس لها وهدم لها، وسيطرة مباشرة عليها من جانب العدو الإسرائيلي".

وعلق الحوثي على ظهور وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إلى جوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع وارسو، قائلا: "لقد فضحت حفلة وارسو ماذا يراد لليمن أن يكون.. إلى جوار إسرائيل".

وأضاف: "كل الحقد والعداء ضد الشعب اليمني لموقفه الوفي مع قضايا أمته، ومشكلتهم معنا هي لتوجهنا الحر والمستقل ومواقفنا المسؤولة".

وأكد أن "المواقف العدائية من حزب الله والمقاومة الفلسطينية والحملات الإعلامية نتاج العلاقة مع إسرائيل".