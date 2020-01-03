عبد المهدي يندد باغتيال سليماني ويدعو البرلمان لجلسة استثنائية

ندد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الجمعة “باغتيال” قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والقيادي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية في بغداد.

وقال عبد المهدي في بيان إن الضربة الجوية على مطار بغداد تعد “عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا. وإن القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم”.

وأضاف أن الضربة “خرق فاضح لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق” يستلزم قرارات تشريعية “بما يحفظ كرامة العراق وأمنه وسيادته”. ودعا البرلمان لعقد جلسة استثنائية. (رويترز)