عبير موسى نائبة مشاغبة نذرت نفسها لتعطيل البرلمان التونسي (فيديوهات)

تتفنن النائبة التونسية عبير موسى، والتي توصف بالمشاغبة والمستفزة، في ابتكار اساليب لتعطيل اجتماعات مجلس النواب التونسي، مرة باستخدام مكبرات الصوت، واخرى عبر حشد اعضاء حزبها لاطلاق حناجرهم داخل المجلس.

هذه الممارسات، اثارت غضب حركة “النهضة” تحديدا، والتي تناصبها موسى العداء المعلن، حيث اصدرت الحركة الاربعاء، بيانا نددت فيه باستفزازات النائبة، والتي وصلت في بعض الاحيان الى حد الاعتداء على زملاء لها، ودعت الى فتح تحقيق بحقها.

وقال بيان الحركة التي تتمثل في المجلس عبر 54 نائبا، إن “ما تقوم به رئيسة الحزب الدستوري الحر وكتلتها النيابية (16 نائبا) من ممارسات وأعمال عنف تهدف إلى تعطيل أعمال البرلمان وتشويه صورته أمام الرأي العام المحلي والدولي”.

وأوضحت أن موسي “عطلت الثلاثاء، معزّزة بأعضاء كتلتها انعقاد جلسة لخليّة الأزمة من أجل النظر في رفع الإجراءات الاستثنائية المفروضة بسبب فيروس كورونا”.

كما “عطلت” موسي الأربعاء، وفق البيان، “جلسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بما دفع رئيسة اللجنة سماح دمق إلى رفعها”.

وأشار إلى أن موسي “وجهت تهديدات بعرقلة سير الاجتماعات والجلسات ومواصلة ما دأبت عليه من استباحة لسيادة المؤسسة التشريعية”.

وأعربت النهضة عن إدانتها الشديدة للاعتداء بالعنف اللفظي على نائبتها زينب البراهمي من قبل موسي ومرافقين لها.

ودعت الحركة النيابة العامة، إلى “فتح تحقيق وملاحقة مرتكبي الجرائم المخلة بالأمن العام وحسن سير المؤسسة الدستورية (البرلمان)”.

ويعتبر عدد من النواب أن ما تقوم به موسي إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.

يذكر أن موسي طالما أعلنت، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.



