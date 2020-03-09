عدد الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية يتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين

أعلنت كوريا الجنوبية، البلد الأكثر تضرراً في العالم من كوفيد- 19 بعد الصين وإيطاليا، الإثنين عن أدنى رقم يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجدّ خلال أسبوعين.

وسجّلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية 248 حالة جديدة مؤكّدة الأحد -وهذا أدنى رقم يوميّ منذ أواخر شباط/ فبراير- ما يرفع العدد الإجماليّ للمصابين في البلاد إلى 7382.

وهذا اليوم الرابع على التوالي الذي ينخفض فيه عدد الإصابات الجديدة.

وقالت المراكز الكوريّة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنّ عدد الوفيّات الناجمة عن الفيروس في البلاد يبلغ 51. (أ ف ب)