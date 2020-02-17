عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين يتجاوز 70 ألف حالة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

موسكو - سبوتنيك. وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة معلومات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل 2048 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 70548 ألف شخص، وفارق الأحد الحياة أيضا 105 أشخاص، لترتفع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" في الصين إلى 1770".

وأشارت السلطات الصحية بإقليم هوبي الصيني بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد أن الإقليم سجل 1933 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

هذا وأكد ممثل لجنة الصحة الوطنية الصينية، مي فنغ، أمس الأحد تتراجع وتيرة الإصابة بفيروس كورونا، قائلا إن هذا مؤشر على أن تأثير قيود السفر وغيرها من التدابير القاسية آخذ في الظهور أخيرا.

وكانت السلطات الصينية، أعلنت في وقت سابق، يوم الأحد، وصول عدد حالات الإصابة بالمرض 68500 حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 1665، معظمها في إقليم هوبي بوسط البلاد.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن من المستحيل تحديد أين سينتشر الوباء"، مضيفا: "نشعر بالقلق إزاء التزايد المستمر في عدد الحالات بالصين".