عدد سكان مصر زاد ربع مليون في أقل من شهرين

ازداد عدد سكان مصر بواقع 250 الف نسمة خلال اقل من شهرين، اي بمعدل 4500 نسمة يوميا، بحسب ما اظهرته الساعة السكانية في هذا البلد الاكثر تعدادا بين الدول العربية.

وبحسب الساعة التي ترصد الزيادة السكانية في مصر، فقد بلغ عدد السكان داخل البلاد 104 ملايين و250 ألفا نسمة، بزيادة قدرها ربع مليون نسمة خلال 56 يوما.

واضافة الى احتلالها المرتبة الأولى عربيا في عدد السكان، فان مصر هي الثالثة إفريقياً، والرابعة عشرة عالمياً من حيث التعداد.

ويتركز العدد الاكبر من السكان في العاصمة القاهرة من حيث توزيعه في المدن، وذلك بواقع 10 ملايين و200 الف نسمة، تلتها الجيزة بـ 9.4 مليون نسمة، فالشرقية 7.8 ملايين نسمة، ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة، وبعدها البحيرة 6.8 ملايين نسمة، وصولا الى المنيا 6.2 مليون نسمة.

افريقيا ستقود العالم من حيث الزيادة السكانية

تأتي إثيوبيا في المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شرق أفريقيا بعدد سكان يبلغ 122.1 مليون نسمة، فيما تحتل الكونغو الديمقراطية نفس المرتبة في إقليم وسط أفريقيا بواقع 96.5 مليون نسمة، وفي اقليم جنوب القارة تاتي جنوب أفريقيا في المرتبة الأولى سكانيا بعدد يبلغ 61.1 مليون نسمة.

ويقدر عدد سكان قارة أفريقيا بـ 1.421 مليار نسمة يمثلون 17.8% من تعداد سكان العالم الذي البالغ 8 مليارات نسمة.

ويتوقع ان ترتفع حصة افريقيا من سكن العالم الى 25.4% بحلول عام 2050، والذي تشير التوقعات الى انه سيصل الى 9.752 مليارا في ذلك العام.

وستستأثر قارة أفريقيا وحدها بالحصة الأكبر من الزيادة السكانية العالمية خلال الفترة (2022-2050).