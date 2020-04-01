عدد قياسي للوفيات اليومية بكورونا في إسبانيا و563 وفاة جديدة ببريطانيا

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالكورونا 850 ألف حالة في 205 دول وأقاليم يوم الأربعاء، وبلغ عدد الوفيات 42 ألفا.

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز مستوى المئة ألف الأربعاء في حين سجل عدد الوفيات خلال 24 ساعة مستوى قياسيا جديدا.

وقالت الوزارة إن عدد حالات الإصابة بلغ 102136 حالة ارتفاعا من 94417 حالة الثلاثاء.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض إلى 9053 حالة من 8189 حالة يوم الثلاثاء.

وسجل عدد الوفيات اليومي مستوى قياسيا عند 864 رغم أن الزيادة كنسبة مئوية جاءت أقل من مستوياتها في الأيام السابقة.

وقالت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء إن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا زاد بمقدار 563 شخصا ليصل الإجمالي إلى 2352 بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء 31 مارس آذار.

وذكرت أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 29474 حالة حتى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء بعد أن كان 25150 حالة يوم الثلاثاء.

وقالت السلطات الهولندية يوم الأربعاء إن عدد حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 134 حالة ليصل الإجمالي إلى 1173 حالة.

وقال المعهد الوطني للصحة في هولندا إن عدد الإصابات الجديدة بلغ 1019 حالة ليصل الإجمالي إلى 13614 حالة.

* ترقب ما يحدث في إيطاليا

رغم طفرة عالمية في حالات الإصابة الجديدة المكتشفة، حافظت إيطاليا على استقرار الحالات الجديدة عند نحو 4050 يوم الثلاثاء دون تغيير يذكر عن اليوم السابق أي أن خمسة أيام انقضت دون أن تشهد زيادة كبيرة.

ومددت إيطاليا، التي شهدت وفيات أكثر من غيرها من الدول جراء الإصابة بالفيروس، العمل بقيود الحركة المفروضة على البلاد بالكامل حتى موسم عيد القيامة خلال أبريل نيسان على الأقل.

ويوم الثلاثاء حذر مسؤولون بقطاع الصحة من أن من السابق لأوانه التفكير في رفع القيود وقالوا إن تباطوء وتيرة ظهور حالات جديدة يجب ألا يثير الآمال بقرب انتهاء الأزمة.

* حجم الانتشار

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالكورونا 850 ألف حالة في 205 دول وأقاليم حتى الساعة 0200 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء وفقا لإحصاء رويترز، وبلغ عدد الوفيات 42 ألفا.

وأعلنت إيطاليا والولايات المتحدة اكتشاف أكثر من 100 ألف حالة في كل من البلدين.

وتم الإبلاغ عن اكتشاف أكثر من 74 ألف حالة إصابة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وهو أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد منذ ظهور الفيروس. ويمثل ذلك زيادة بنحو 30 في المئة عن اليوم السابق.

تركز ثلث هذا العدد في الولايات المتحدة حيث قال الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين إن السلطات أجرت اختبارات على أكثر من مليون شخص للكشف عن الفيروس.

وبدأت الصين يوم الأربعاء الإعلان عن عدد الحالات التي لم تظهر على أصحابها الأعراض للمرة الأولى.

وارتفعت نسبة الوفيات بالفيروس على مستوى العالم إلى ما يقل قليلا عن خمسة في المئة مع الإعلان عن حوالي 4500 حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

ويزيد معدل الوفيات في الدول التي تعمل فيها أنظمة الرعاية الصحية بما يفوق طاقتها ويرتفع فيها عدد كبار السن. وفي إيطاليا تبلغ نسبة الوفيات 12 في المئة.