تاريخ النشر: 21 آب / أغسطس 2023 - 08:26 عدوان جوي إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق مصادر صحفية: "عدوان جوي إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق ووسائط الدفاعات الجوية تتصدى". © 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com) اقرأ ايضاً الأحدثترند عدوان اسرائيلي جديد على ضواحي دمشق تعرف على حجم ديون العراق الداخلية والخارجية تقرير يكشف الجهات التي تدعو لقتل السوريين في تركيا المغنية الإسبانية إيفا امارال تكشف عن صدرها على المسرح.. وتعلّق "سأعلن ثورة" كرم بورسين يدخل المستشفى - الكشف عن تفاصيل حالته الصحية Loading content ... مواضيع ممكن أن تعجبك الأحدثترند عدوان اسرائيلي جديد على ضواحي دمشق تعرف على حجم ديون العراق الداخلية والخارجية تقرير يكشف الجهات التي تدعو لقتل السوريين في تركيا المغنية الإسبانية إيفا امارال تكشف عن صدرها على المسرح.. وتعلّق "سأعلن ثورة" كرم بورسين يدخل المستشفى - الكشف عن تفاصيل حالته الصحية Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن