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عدوان اسرائيلي جديد على ضواحي دمشق

تاريخ النشر: 21 آب / أغسطس 2023 - 08:26
عدوان جوي إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق
عدوان جوي إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق

 مصادر صحفية: "عدوان جوي إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق ووسائط الدفاعات الجوية تتصدى".

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