عراقية تقتل ابنتيها الشابتين وجدتهما انتقاما من زوجها..!

سوّل شيطان امرأة عراقية لها قتل ابنتيها الشابتين وجدتهما لأبيهما برصاص بندقية كلاشنيكوف في منزلهم بمدينة البصرة جنوبي العراق، انتقاما من زوجها الذي تزوج عليها من امرأة اخرى، بحسب ما اعلنته السلطات الاحد.

وقالت سلطات محافظة البصرة ان المرأة حاولت بادئ الامر اخفاء جريمتها البشعة عبر ادعاء مقتل الجدة والشابتين البالغتين 15 و17 عاما على يد لصوص.

واوضحت مديرية المحافظة إن الأم ادعت أن شخصين ملثمين اقتحما منزلها وقاما بإطلاق النار على المجني عليهن وسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية.

وقالت انه "لأهمية الحادث وغموضه تم تشكيل فريق عمل مختص في قسم مكافحة إجرام البصرة لكشف ملابسات الحادث والانتقال لمحل الحادث والمباشرة بالتحري وجمع المعلومات".

ومضت المديرية قائلة انه "تبين وجود المدعية بالحق الشخصي داخل الدار وقت حدوث الجريمة، وعدم وجود زوجها، واتضح (انها) هي من ارتكب الجريمة البشعة بحق ابنتيها البالغتين من العمر ١٧ و ١٥ سنة وجدتهما والدة زوجها بواسطة بندقية نوع كلاشنكوف".

وتابعت انه "للشك الحاصل تم إصدار أمر قضائي بالقبض عليها ولدى التحقيق معها اعترفت صراحة بارتكابها جريمة القتل بدافع الانتقام من زوجها، لكونه تزوج عليها، وحينما تم تنفيذ أمر القبض اعترض زوج المتهمة القوة المداهمة وقام باطلاق النار عليها من سلاح نوع مسدس، مما أدى الى إصابة احد الضباط إصابة طفيفة".

وقالت المديرية انه تم القبض على الزوج وضبط المسدس، ودونت أقوال المتهمة وصدقت قضائيا، كما تم "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتقديمها الى القضاء لتنال جزاءها العادل".