عراقي يشنق أطفاله الثلاثة نكاية بزوجته!

تبلغ أعمار الاطفال 9 سنوات، و8 سنوات، وطفلة عمرها 5 سنوات.

أقدم أب عراقي، الثلاثاء، على إعدام أولاده الثلاثة شنقا حتى الموت، بسبب خلافات عائلية مع زوجته، في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان إن ”الجاني والد الأطفال، تم اعتقاله بعد هروبه من منزله ومطاردته لأكثر من ساعة“.

وأضافت: ”اعترف الجاني من خلال التحقيق معه بوجود خلافات عائلية مع زوجته وقيامه بتعاطي مادة المخدرات، إذ قام بخنق أولاده الثلاثة القاصرين شنقا حتى الموت، وتبلغ أعمارهم 9 سنوات، و8 سنوات، وطفلة عمرها 5 سنوات“.

وأضافت الوزارة أنه ”بعد حصول الحادثة بقضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة ونتيجة لخطورة الحادثة وأهميتها وجَّه قائد شرطة المحافظة العميد عبدالخضر جاسم محمد بتشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الحادثة“، موضحة أن الجاني اعترف بجريمته وتمت إحالته للقضاء لينال جزاءه العادل“.

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