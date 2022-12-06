عراك وتضارب بالأيدي داخل البرلمان التركي (فيديو)

شهدت جلسة مخصصة لبحث الموازنة العامة للدولة في البرلمان التركي عراكا وتضاربا بالأيدي بين عدد من النواب، اسفر عن تعرض احدهم لإصابة في الرأس نقل على إثرها الى المستشفى.

ووقع العراك بين نواب حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي و"الحزب الجيد" العلماني المعارض.

وقالت صحيفة "النهار العربي" ان العراك بدأ اثناء مناقشة ميزانيات عدد من الوزارات ‏والهيئات القضائية، وحين كان أحد نواب "الحزب الجيد" يلقي كلمة، حيث نشبت مشادة لم تلبث ان تطورت الى عراك بالايدي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في "الحزب الجيد" قوله ان نائبا من الحزب نقل إلى المستشفى في حالة خطرة جراء اصابته في العراك.

Never gets old. Men in suits fistfight each other in Turkish parliament. https://t.co/sMXvRd8YbS — Mitra Nazar (@Mitrala) December 6, 2022

واوضح المصدر ان نائب حزب "العدالة ‏والتنمية" ظافر اشيك اقدم خلال العراك على تسديد لكمة الى زميله من "الحزب الجيد" حسين أورسو أفقدته الوعي.

ولم يطل الوقت حتى تمكن عدد من النواب من فصل المتعاركين، حيث عاودت الجلسة جدول اعمالها.

والشجارات التي تتسم بالعنف احيانا، ليست امر اغير معتاد خلال جلسات البرلمان التركي نظرا للخلافات المستفحلة بين الكتل التي تمثل الاحزاب القومية العلمانية والاسلامية والكردية.