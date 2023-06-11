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عرض جوي مذهل يضيء سماء عمان بـ 1200 طائرة درون (فيديو وصور)

تاريخ النشر: 11 حزيران / يونيو 2023 - 08:24
1200 طائرة درون تضيء سماء عمان
1200 طائرة درون تضيء سماء عمان

عشاق ورواد وسائل التواصل الاجتماعي شاهدوا عرضاً جوياً مذهلاً في سماء العاصمة عمان، مساء أمس السبت، حيث قامت 1200 طائرة درون بإضاءة السماء بألوان رائعة وتشكيل أشكال مبهرة، في إطار احتفالية وطنية مميزة.

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ونظمت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، هذا العرض الجوي الاستثنائي للاحتفال بمناسبات وطنية هامة، بما في ذلك الاستقلال الـ77 للأردن، والذكرى المئوية لتسمية القوات المسلحة بمسمى الجيش العربي، وعيد الجلوس الملكي على العرش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش. 

ويعكس هذا العرض الجوي المدهش القدرات التكنولوجية المتقدمة والتقنيات الحديثة للطائرات المسيرة "الدرون" في المملكة الأردنية.

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