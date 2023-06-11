عرض جوي مذهل يضيء سماء عمان بـ 1200 طائرة درون (فيديو وصور)

عشاق ورواد وسائل التواصل الاجتماعي شاهدوا عرضاً جوياً مذهلاً في سماء العاصمة عمان، مساء أمس السبت، حيث قامت 1200 طائرة درون بإضاءة السماء بألوان رائعة وتشكيل أشكال مبهرة، في إطار احتفالية وطنية مميزة.

ونظمت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، هذا العرض الجوي الاستثنائي للاحتفال بمناسبات وطنية هامة، بما في ذلك الاستقلال الـ77 للأردن، والذكرى المئوية لتسمية القوات المسلحة بمسمى الجيش العربي، وعيد الجلوس الملكي على العرش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش.

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تنظم استعراضا جويا في سماء العاصمة عمان يضم 1220 طائرة درون

احتفاء بمئوية إطلاق مسمى #الجيش_العربي على القوات المسلحة، و #عيد_الجلوس_الملكي ، وذكرى #الثورة_العربية_الكبرى و #يوم_الجيش

تصوير و مونتاج أحمد عبدو #بترا pic.twitter.com/gGHr4E2WjC — Jordan News Agency (@Petranews) June 10, 2023

ويعكس هذا العرض الجوي المدهش القدرات التكنولوجية المتقدمة والتقنيات الحديثة للطائرات المسيرة "الدرون" في المملكة الأردنية.

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تنظم استعراضا جويا في سماء العاصمة عمان يضم 1220 طائرة درون

احتفاء بمئوية إطلاق مسمى #الجيش_العربي على القوات المسلحة، و #عيد_الجلوس_الملكي ، وذكرى #الثورة_العربية_الكبرى و #يوم_الجيش

تصوير أحمد عبدو #بترا pic.twitter.com/8jF4T1p4Gi — Jordan News Agency (@Petranews) June 10, 2023



