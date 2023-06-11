بعد حادثة السائح الروسي: اصطياد سمكة قرش ضخمة في العقبة (صورة)

تستمر ظاهرة ظهور أسماك القرش المفترسة في مياه البحر الأحمر، حيث نجح صيادون أردنيون في اصطياد سمكة قرش كبيرة من نوع "القرش الأبيض" في خليج العقبة يوم الخميس الماضي.

وأفاد الصياد محمد البدري بأن الصياد بلال المحتسب تمكن من اصطياد القرش خلال فترة الظهيرة باستخدام صنارة صيد وجنزير من الحديد في المنطقة المقابلة للموانئ القديمة في مدينة العقبة.

وأوضح البدري أن القرش الذي تم اصطياده ينتمي لفصيلة الأسماك المفترسة، ويزن حوالي 120 كيلو غرام.

وأكد البدري أن عملية إخراج القرش من البحر استغرقت أكثر من ساعة، حيث شارك فيها بلال المحتسب وثلاثة من زملائه، وجميعهم صيادين ذوي خبرة ومجهزين بالمعدات اللازمة.

وتم استخدام تلك المعدات لإنزال القرش الذي كان على عمق يقدر بحوالي 100 متر من سطح الماء

مصرع سائح روسي في الغردقة

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الغردقة السياحية تعرضت لحادثة مؤلمة قبل يومين، حيث

هاجمت سمكة قرش قاتلة سائحًا روسيًا يبلغ من العمر 23 عامًا، وقامت بتمزيق جسده إلى نصفين وسحبته إلى أعماق المياه أمام والده وباقي السياح الذين كانوا على الشاطئ في تلك اللحظة المرعبة.

وفي وقت لاحق، تمكنت فرق الإنقاذ من اصطياد سمكة القرش، وتبين أنها تعود لنوع القرش النمر "Tiger Shark".

استجابة لهذا الحادث المأساوي، قررت وزارة البيئة إيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية في المنطقة الممتدة من منتجع الجونة شمالًا وحتى حدود خليج أبو سومة جنوبًا لمدة يومين، وقد بدأ تنفيذ هذه الإجراءات منذ صباح يوم الجمعة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر.

