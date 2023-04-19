عريضة للنيابة السعودية ضد رونالدو بعد فعل فاضح

تقدمت دكتورة القانون الدولي نوف بنت أحمد، بعريضة للنيابة العامة في المملكة العربية السعودية على خلفية قيام لاعب نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ"الفعل الفاضح" ضد جماهير نادي الهلال.

ووجه اللاعب العالمي الذي استقطبه نادي النصر حركة مشينة إلى جماهير غريمه الهلال، عقب خسارة فريقه النصر، بهدفين دون رد أمس الثلاثاء، في المباراة المقدمة من الجولة 25 من الدوري السعودي.

وقالت الدكتورة نوف في صفحتها على تويتر : "لست متابعة للشأن الرياضي، حتى ولو استفز جمهور الهلال رونالدو، لم يوفق في الرد عليهم".

واضافت أن سلوك #رونالدو يعتبر جريمة، فعل فاضح علني وهي من الجرائم المستوجبة للتوقيف، والإبعاد (الترحيل) إذا وقعت من أجنبي

وأطلقت جماهير نادي الهلال أهزوجة "ميسي .. ميسي"، كنوع من الاستفزاز للاعب البرتغالي خلال المباراة، حيث لم يقدم رونالدو المستوى المأمول منه في المباراة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وانتقد المتابعون حركة رونالدو، واعتبروها أساءه لتاريخه أولا وأهميته كلاعب محترف وللبلد الذي يقيم فيه والأيام الفضيلة التي يعيشها المسلمون مع نهاية شهر رمضان.