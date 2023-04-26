عريضة لمنح الاوسكار لابطال مسلسل ابتسم ايها الجنرال

بدا ناشطون على موقع حملات المجتمع افاز Avaaz.org لجمع مليون توقيع في اطار حملة لمنح جائزة الاوسكار الى الفنان السوري المعارض مكسيم خليل وزميله عبدالحكيم قطيفان

وقال النشطاء في عريضة على الموقع المشار اليه انفا ان الابتسامة في اخر مشهد من الحلقة الاخيرة للفنان مكسيم خليل والتي تدل على "أن الرواية لم تنتهي فصولها، فالعبرة بمن يضحك أخيرا".

واعتبر الداعون لمنح الاوسكار الى الفنانيين السوريين المعارضين انه "بعد هذا الخذلان الكبير من المجتمع الدولي لقضيتنا قضية الحرية والكرامة، لابد للشعب السوري أن يمنح أوسكاره الخاص مناصفة لكل من مكسيم خليل وعبد الحكيم قطيفان، كإشارة رمزية بأن الشعب السوري الطامح للحرية ممتن لهؤلاء الفنانين الذين كسرا كل الحواجز وقدما مع فريق عمل متكامل عملا فنيا"



وهاجم الموقعون النظام السوري ورئيسه بشار الاسد واعتبروه مجرم حرب وقالت دعوتهم "ليعرف هذا المجرم المحتل لدمشق بأن الشعب السوري مازال بعد كل ما حدث من أهوال ما زال يريد الحرية، وأصبح بعد هذا العمل يصر عليها أكثر".

وانتهى مسلسل ابتسم ايها الجنرال لكاتبه سامر رضوان وتمثيل ثلة من الفنانين السوريين المعارضين بابتسامه من الفنان خليل والذي كان يتنقل في دوره بين شخصيه الرئيس الراحل حافظ الاسد وابنه الذي ورث الحكم عنه بشار الاسد

واثار المسلسل الكثير من الجدل بين المعارضين والموالين على الرغم من تسجيل 25 مليون مشاهدة على اليوتيوب و27 مليونا على الانستغرام الا ان الانقسام ظل قائما بين الرضا والاشادة والتخوين