عرين الأسود: استهدفنا حاجزا ومستوطنة إسرائيلية

أكدت مجموعات "عرين الأسود" في بيانين صحفيين إن عناصرها استهدفوا حاجزا إسرائيليا ومستوطنة قرب نابلس، فجر اليوم الخميس.

وأفاد البيان بأن "مجموعات عرين الأسود قامت بعملية إطلاق نار تجاه حاجز صرة الاحتلالي غرب مدينة نابلس، وانسحب جنود العرين بسلام".

وفي بيان آخر قالت المجموعة: "في عملية أخرى.. فجر هذا اليوم قامت مجموعات عرين الأسود بعملية إطلاق نار أخرى تجاه مستوطنة براخا جنوب نابلس"، مشيرة إلى أن "رسالتنا الى الاحتلال الزائل، إياك وأن تعتقد أنهم شاغلونا أو أشغلونا عنك، سنريك ما لا يسرك بالساعات القادمة".

هذا واعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، 7 فلسطينيين من الضفة الغربية، من بينهما أسيرين محررين.